Διακαώς φαίνεται πως θέλει την Βίκυ Σταυροπούλου ο ALPHA, και για το πρώτο μισό της νέας τηλεοπτικής σεζόν, κι αυτό γιατί στο β’ μισό θα πρέπει βέβαια να θεωρείται δεδομένη η παρουσία της στο J2US του Νίκου Κοκλώνη. Ποιες, δύο παρακαλώ και όχι μια, προτάσεις αρνήθηκε η Βίκυ Σταυροπούλου, και τι μέλλει γενέσθαι τελικά, στον ALPHA;

Δεδομένου λοιπόν, ότι το Just the Two of Us θα ξεκινήσει από τον Γενάρη και μετά, ο ALPHA πρότεινε στην Βίκυ Σταυροπούλου, δυο τελείως διαφορετικά μεταξύ τους πρότζεκτ. Η πρώτη πρόταση αφορούσε φυσικά το Μεγάλο Παζάρι. Το νέο τηλεπαιχνίδι του καναλιού, το οποίο έκανε πρόταση πρώτα στην Βίκυ Σταυροπούλου για την παρουσίαση, και ενώ οι δυο πλευρές έφτασαν μια ανάσα από την συμφωνία, τελικά η Βίκυ Σταυροπούλου αρνήθηκε όπως έχει γίνει από καιρό γνωστό, και το νέο αυτό πρότζεκτ κατέληξε στον Ηλία Βρεττό.

Παράλληλα με αυτή την εξέλιξη, ο ALPHA πρότεινε στην Βίκυ Σταυροπούλου και την πρωταγωνιστική θέση στο καστ της σειράς που έρχεται, με τίτλο “Φόνοι στο Καμπαναριό”. Μάλιστα, σύμφωνα με ασφαλείς -όπως πάντα- πληροφορίες, της είχε προταθεί ο ρόλος που τελικά κατέληξε στην Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, και τον οποίο επίσης φαίνεται να αρνήθηκε.

Από εκεί και πέρα, και εκτός απροόπτου βέβαια, όλα δείχνουν πως δεδομένων των παραπάνω, δε θα δούμε την Βίκυ Σταυροπούλου (τηλεοπτικά) κάπου στο πρώτο μισό της σεζόν, με την ίδια να επανέρχεται ως κριτής του J2US, στο δεύτερο.

Πηγή:youfly.com

Πηγή: tvnea.com