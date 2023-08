Τα ίδια ρούχα εθεάθησαν να φορούν η ηθοποιός Μάργκοτ Ρόμπι, που πρωταγωνιστεί στην πιο δημοφιλή ταινία του καλοκαιριού, και η Γερμανίδα «ιέρεια του μόντελινγκ» στα ’90s.Είδαµε τη Μάργκοτ Ρόµπι προτού η απεργία στο Χόλιγουντ γίνει... πανδηµία, όπως την αποκαλούν οι πολέµιοί της- ως «ζωντανή» Μπάρµπι να αλλάζει 50 αποχρώσεις του... ροζ. Με ασορτί συνολάκια. Πλην, όµως, κάποια ήταν δανεικά. Ή περίπου.Η Κλόντια Σίφερ, η Γερµανίδα θεά του µόντελινγκ των ’90s, τότε «µούσα» του «Κάιζερ» Καρλ Λάγκερφελντ, έθεσε το ζήτηµα ως εξής: «Η Μάργκοτ Ρόµπι έχει υπέροχο γούστο». Χωρίς να εξηγήσει κάτι παραπάνω. ∆εν χρειάστηκε, άλλωστε, πόσταρε φωτογραφίες δικές της και της «Μπάρµπι»-Μάργκοτ. Και τι είδαµε; Το προφανές: Κλόντια και Μάργκοτ να φοράνε τα ίδια ρούχα.Οπως ανακαλύψαµε, η Σίφερ, που µετά τις διακοπές της στην Ελλάδα βρέθηκε στη Μ. Βρετανία, πρωτοφόρεσε το καρό ροζ τουίντ σακάκι Chanel. Ηταν σε ντεφιλέ του διάσηµου γαλλικού οίκου µόδας και κοσµετολογίας το 1990. Και δεν ήταν το µόνο. Ενα λαµπερό φόρεµα επίσης, που φόρεσε πρώτη φορά η Κλόντια, το είδαµε στην κορµάρα της Μάργκοτ. Και; Οι ειδικοί τι λένε; Η Ντονατέλα Βερσάτσε (δικό της είναι το σέξι φόρεµα) έκανε πρώτη-πρώτη «like» στην Κλόντια, µε κάποιους θαυµαστές της θεόρατης Γερµανίδας τοπ µόντελ να εξηγούν πως εκείνη ήταν «η ζωντανή Μπάρµπι της δεκαετίας του ’90». Και µε τη δαιµόνια Ντονατέλα, που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, να κάνει και νέο «like». Στο σχόλιο (φυσικά).Παράλληλα µε την απόλυτη αυτό το διάστηµα κυριαρχία της «Μπάρµπι», «ενορχηστρώνεται» βιοµηχανία της... απεργίας, µε τους δηµιουργούς των Τ-shirts που γράφουν «I’m on strike» («Απεργώ») ή «Feed the actors. Like it’s 1960 all over again» («Ταΐστε τους ηθοποιούς σαν να είναι το 1960 και πάλι») να κάνουν χρυσές δουλειές. Η µόδα «κολλάει» τα πάντα µεταξύ τους. Φανταστείτε, ωστόσο, το «strike» ως πηγή έµπνευσης για οίκους µόδας. Ή κοσµετολογίας (µε µότο «Το µέικαπ της... απεργίας»). Τους συµφέρει; Ασφαλώς όχι, αν και τα δεδοµένα -και στην κινηµατογραφική βιοµηχανία- αλλάζουν.Πάνω από δύο εκατ.Μέχρι να επανέλθουµε και εν προκειµένω στην κανονικότητα, κρατάµε το µάρκετινγκ της πολύκλαδης σφαίρας επιρροής της «Μπάρµπι» Μάργκοτ Ρόµπι, η οποία, έξυπνη γαρ, συµµετέχει και στην παραγωγή της ταινίας. Και τρίβει τα χέρια της από ικανοποίηση: Η εµφάνισή της µε Schiaparelli µόνο στην πρεµιέρα του φιλµ στο Λος Αντζελες µεταφράστηκε σε πωλήσεις για τον οίκο που ξεπέρασαν τα 2.100.00 δολάρια σε 24 ώρες. Τι θα συµβεί στην πορεία; Η «Μπάρµπι» σκίζει στις αίθουσες. Αυτό κάτι λέει.Aπό τις 30 Αυγούστου µέχρι τις 9 Σεπτεµβρίου, στη Μόστρα, µε άλλα λόγια στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Βενετίας, θα έχουµε πιο σαφή εικόνα για το µέλλον της Εβδοµης Τέχνης. Μέχρι τότε, πέρα από την Κλόντια και την «Μπάρµπι», µπορούµε να απολαµβάνουµε και το αντίπαλον δέος της, τη... Σίντι. ∆εν εννοούµε την κούκλα, αλλά την πραγµατική Σίντι, τη Σίντι Κρόφορντ, που προτιµά φούξια. Γιατί και αυτή αρχίζει να επηρεάζεται από την «Μπάρµπι». Φοράει όµως και κίτρινο. Και λευκό. Γιατί εκείνη είναι η Σίντι. Και δεν της αρέσουν τα ροζ.Απο SecretΠηγή: tvnea.com