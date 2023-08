2023-08-09 17:00:04

Τρέχουν και δεν φτάνουν στον ΣΚΑΪ με το νέο πρόγραμμά τους. Ωστόσο το Survivor είναι απο τα προγράμματα που δεν θέλουν να χάσει καθόλου απ' το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού .



Έτσι , σύμφωνα με πληροφορίες ο ΣΚΑΪ πρότεινε στον Τούρκο παραγωγό να επανέλθει το παιχνίδι στην κλασική του μορφή, δηλαδή με καινούργιες ομάδες, Διάσημους και Μαχητές.



Προς το παρόν, στον ΣΚΑΪ ασχολούνται αποκλειστικά με το στήσιμο του «I am Celebrity get me out of here», τα γυρίσματα του οποίου θα ξεκινήσουν με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό στα τέλη Αυγούστου στον Άγιο Δομίνικο.



