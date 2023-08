2023-08-10 19:01:46

To “Cash or Trash” του STAR με τη Δέσποινα Μοιραράκη φαίνεται πως παίρνει… προαγωγή, μπαίνοντας στην τρίτη τηλεοπτική του σεζόν.



Σύμφωνα με πληροφορίες του Yupiii, το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του καναλιού της Κηφισιάς που κέρδισε τους τηλεθεατές από την πρώτη μέρα της μετάδοσής του, στα τέλη της προηγούμενης τηλεοπτικής σεζόν, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα έχει αναβαθμισμένη θέση στο πρόγραμμα του σταθμού.



Συγκεκριμένα, το “Cash or Trash” θα μεταδίδεται καθημερινά με νέα επεισόδια, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στην απογευματινή ζώνη του STAR. Στο πλευρό της Δέσποινας Μοιραράκη θα βρίσκονται όλοι οι γνωστοί buyers του παιχνιδιού, ο εκτιμητής Θάνος Λούδος αλλά και νέα πρόσωπα που θα δούμε στα νέα επεισόδια “Cash or Trash”.



Με την κίνηση αυτή το STAR δημιουργεί ένα αήττητο σερί ψυχαγωγικών παραγωγών στην καθημερινή του απογευματινή ζώνη, αρχής γενομένης από το ανανεωμένο “Shopping Star” με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, το “Cash or Trash” με τη Δέσποινα Μοιραράκη αλλά και τον “Τροχό της Τύχης” με τον Πέτρο Πολυχρονίδη.



