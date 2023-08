Για την κακοποιητική συμπεριφορά που έχει βιώσει στο χώρο εργασίας αλλά και για την πιο άβολη στιγμή που έχει ζήσει on air, μίλησε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.Εδώ και τρία χρόνια έχει ανοίξει το θέμα της κακοποίησης στο χώρο εργασίας. Έτυχε ποτέ να αντιμετωπίσεις οποιουδήποτε είδους βία σε μια δουλειά;«Αυτοί που λένε «του κουνήθηκε και τον προκάλεσε» σε μια σεξουαλική παρενόχληση λένε επίσης «τι άντρας είσαι αν καταγγείλεις εκφοβισμό;». Ναι, έχω φάει κασέτα beta στο κεφάλι, έχω μπει επιδεικτικά στον πάγο όταν διεκδίκησα την εξέλιξή μου ή τα χρήματα που μου χρωστούσαν, έχω δεχθεί ξεκάθαρη απειλή ακόμα κι όταν έθεσα τα όρια αξιοπρέπειάς μου επειδή ήρθα σε ρήξη με κάποιον που ήταν βύσμα. Δεν κατήγγειλα όμως ποτέ τίποτα και δε θα το κάνω, όχι γιατί αποτελεί ντροπή, αλλά γιατί σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις, όλους αυτούς φρόντισα να βρω τη στιγμή που τους ξανασυνάντησα και τους κοίταξα στα μάτια όταν ήμασταν οι δυο μας. Κι αυτοί τα κατέβασαν...»Ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή που έχεις βιώσει ως σήμερα on air;«Όχι πολύ παλιά, λοιπόν, μου ‘λάχε «συνάδελφός» στο ίδιο τραπέζι, σε καθημερινή εκπομπή, να μου δείξει on air το εφηβαίο της ως απόδειξη ότι είναι γυναίκα, άρα έχει άποψη για ένα γυναικείο θέμα που σχολιάζαμε. Για τέτοιο επίπεδο μιλάμε. Ευτυχώς ο σκηνοθέτης πήρε αστραπιαία το πλάνο και δε γίναμε viral. Στον αέρα, επειδή ξέκλεψα μια ματιά στο μόνιτορ και είδα ότι πέρασε το πλάνο, δεν είπα το παραμικρό. Περίμενα να δω αν το «τσίμπησαν» οι συνάδελφοι στα sites. Έκανα το σταυρό μου που δεν πήραν χαμπάρι τίποτα και μετά απευθύνθηκα στους ιθύνοντες της εκπομπής, ζητώντας να με προστατεύσουν. Από ποια όμως;Από μια «συνάδελφο», που λίγες μέρες πριν μας είχε πει στην πρωινή σύσκεψη ότι μιλούσε το προηγούμενο βράδυ με τη θεία της Αθηνάς Ωνάση, Καλλιρρόη Πατρονικόλα, η οποία έχει φύγει απ’ τη ζωή από το 2006; Είναι αυτό που είχε πει ο Μάνος Χατζηδάκης: «Εάν το απαίσιο γύρω σου δε σου προκαλεί απέχθεια, τότε έχεις γίνει και συ μέρος του απαίσιου». Περίμενα καρτερικά να τελειώσει η σεζόν για να απομακρυνθώ από το... απαίσιο», αποκάλυψε στο περιοδικό 7 μέρες tv.Πηγή: tvnea.com