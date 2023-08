Ανατροπή στα σχέδια που είχαν Ατζούν Ιλιτζαλί και ΣΚΑΪ καθώς υπάρχουν σημαντικά προβλήματα σε ένα νέο πρόγραμμα την ώρα που από το κανάλι θέλουν να προλάβουν τον ανταγωνισμό στις πρεμιέρες.Το «I’m a celebrity, get me out of here» είναι το νέο πρόγραμμα του Ατζούν το οποίο θα περιλαμβάνει επώνυμους σε διάφορες δοκιμασίες στον… γνωστό Άγιο Δομίνικο. Ωστόσο εμφανίστηκαν διάφορα προβλήματα στην παραγωγή που όπως όλα δείχνουν θα καθυστερήσουν σημαντικά την πρεμιέρα του.Σύμφωνα με όσα μας μεταφέρει η RealNews που κυκλοφορεί, το πρώτο κλιμάκιο της εκπομπής ήταν σχεδιασμένο να φύγει για Άγιο Δομίνικο την προηγούμενη Τετάρτη κάτι το οποίο δε συνέβη.Ο λόγος είναι ότι ακόμη δεν έχει κλείσει η ομάδα των επωνύμων που θα συμμετάσχει με τις διαπραγματεύσεις να κινούνται με αργό ρυθμό. Το να λάβουν το «ναι» από τους celebrities αποδεικνύεται πιο δύσκολο από ‘τι αναμενόταν καθώς οι διαγωνιζόμενοι θα υποστούν ανατριχιαστικές δοκιμασίεςΑκόμη, δεν έχει βρεθεί ο συμπαρουσιαστής του Γιώργου Λιανού. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος τελικά έριξε άκυρο στην παραγωγή επικαλούμενος προσωπικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Έτσι αναζητείται ακόμη αυτός που θα βρίσκεται δίπλα στον Γιώργο Λιανό με το χιούμορ να είναι το βασικό χαρακτηριστικό που θέλουν.Όπως όλα δείχνουν η αναβολή είναι δεδομένη με πιο πιθανή ημερομηνία έναρξης τα μέσα Οκτωβρίου.Από τον ΣΚΑΪ έτσι μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στη σειρά «Πανθέοι» η οποία θα είναι το δυνατό χαρτί του καναλιού στη μυθοπλασία. Ακόμη και χωρίς το I’m a celebrity, ο ΣΚΑΪ στοχεύει σε πρόωρη πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο προλαβαίνοντας τον ανταγωνισμό.Πηγή: tvnea.com