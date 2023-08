Με γοργούς ρυθμούς ετοιμάζεται το κτίριο που θα φιλοξενήσει τους διαγωνιζόμενους του Fame Story, ενώ παράλληλα προχωρούν και τα κάστινγκ. Στη δεύτερη όμως, περίπτωση υπάρχει ανησυχία για τα… υλικά, καθώς μαθαίνω ότι υπάρχουν κάποιες «καλές περιπτώσεις» σε θέμα ριάλιτι… αλλά όχι στη σχέση τους με το πεντάγραμμο!

Και πες… γιατί δεν θέλουμε να χαλάσουμε τον «αισιόδοξο αέρα» στελεχών του STAR… πως τα μαγνητοσκοπημένα επεισόδια καταφέρνουν να «επιβιώσουν» με αξιοπρεπή νούμερα στη σκληρή μάχη της τηλεθέασης. Αν δεν έχεις όμως, καλές φωνές… δύσκολο να βγει το live όπου πρέπει να τηρούνται οι κανόνες της «βίβλου» και να μην γίνει… Just The Fame Of Us.

Η ξένη εταιρεία που έχει τα δικαιώματα του τάλεντ σόου είναι ιδιαίτερα αυστηρή και έχει.. φιλικά πάντα, επισημάνει πως πρέπει «να μένουν εντός κόνσεπτ»! Πάντως, έως τώρα… γιατί ακόμα δεν έχουν πέσει οι υπογραφές… στην πρεμιέρα ο Νίκος Κοκλώνης εκτός από τους διαγωνιζόμενους αναμένεται να υποδεχτεί και τους Αντώνη Ρέμο, Ελένη Φουρέιρα, Light και Γιώργο Αρσενάκο που θα είναι στην κριτική επιτροπή και σίγουρα δεν θέλουν να δώσουν τροφή για… παρατράγουδα!

Πηγή: newsit.gr - Γρηγόρης Μελάς

