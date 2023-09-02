Ανακοινώνουμε αναλυτικά τα ονόματα των υποψήφιων με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου και όλων των τοπικών κοινοτήτων..... Πρόκειται για αγωνιστές, γνωστούς τόσο από την πολιτική και κοινωνική τους δράση, όσο και από την επαγγελματική τους δραστηριότητα, πορεύονται με ήθος και αξιοπρέπεια, για να έρθουν στο προσκήνιο οι ανάγκες του λαού του τόπου . Με όλες τους τις δυνάμεις ακούραστα και αποφασιστικά στον αγώνα, μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με το λαό, για όλα αυτά που μας αξίζουν.
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ:
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΤΙΜΟΛΕΩΝ- ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ -ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣΠΕΛΟΠΙΔΑΣ -ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ- ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΥΖΩΤΗ ΕΛΕΝΗ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ
ΓΚΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ–ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΕΒΕΝΤΖΕΣΣΩΤΗΡΙΟΣ- ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ- ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΚΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΖΑΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΖΑΡΑΙΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΤΗΣ
ΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΚΑΜΠΟΥΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΛΟΓΙΤΗΣ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ,ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΑ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΙΑΤΙΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΚΟΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΗΝΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΡΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ
ΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ
ΛΙΟΚΑΥΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΑΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΑΡΓΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΜΑΤΣΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΜΠΑΙΝΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ
ΜΠΑΛΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΜΠΑΡΧΑΜΠΑ ΑΛΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ,ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ,ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΜΥΛΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΜΑΘΕΙΑ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΠΑΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΕΚΑ
ΠΑΤΣΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΤΗΣ
ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΣΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ
ΣΤΑΘΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚ/ΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ &ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ,ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΤΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΘΕΡΜΟΥ
ΤΖΟΓΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΘΕΡΜΟΥ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΤΗΣ
ΦΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΖΗΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ
ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΤΟΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΑΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΘΩΜΑΣ ΑΝΕΡΓΗ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΟΛΓΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΚΑΖΑΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΟΥΤΣΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΕΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΡΓΗ
ΜΠΙΛΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΝΑΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΣΟΡΟΒΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ
ΤΑΣΙΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΑΣΤΑΥΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΦΛΩΡΟΣΚΟΥΦΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΒΑΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΣΜΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ
ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΧΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΣΙΑΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΜΑΡΓΙΩΛΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΡΤΟΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΜΠΟΥΤΙΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΚΥΛΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ
ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΞΗΡΟΥ ΟΛΓΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΣΟΥΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΘΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΖΕΡΤΖΕΜΕΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΤΟΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΑΛΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΚΟΔΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛ ΣΑΛΕΜ ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΜΠΝΤΕΛΧΑΝΤΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΖΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΛΙΑ ΑΡΣΕΝΟΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΙΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΜΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΖΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΑΣΣΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ
ΚΙΤΣΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΡΙΚΩΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΡΓΗ
ΚΩΤΣΑΡΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΑΝΔΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΜΠΑΡΤΣΩΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΝΟΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΝΤΟΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΞΑΞΙΡΗ ΖΩΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΡΟΥΤΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΖΕΡΤΖΕΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΤΣΑΜΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΣΕΤΙΚΑ ΦΕΒΡΟΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΡΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΙΑΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΡΣΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΡΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΣΚΑΒΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΤΣΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΣΗΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΛΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΤΣΑΜΠΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΖΑΜΑΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΚΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΜΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΚΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΕ
ΤΖΕΡΤΖΕΜΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΛΙΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΘΟΔΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΓΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΣΠΙΓΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΚΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΤΖΑΜΑΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΠΑΤΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ
ΚΕΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΙΠΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
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