2026-07-15 13:41:32
Φωτογραφία για Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από τον Δήμο Αγρινίου και τον ΣΕΕΔΑ με μήνυμα «Συνεργαζόμαστε – Στηρίζουμε τον άνθρωπο»



Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, στο πλαίσιο δράσεων των Δομών Αστέγων (Ανοικτό Κέντρο Ημέρας και Υπνωτήριο), σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εμπόρων & Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου (ΣΕΕΔΑ), διοργανώνει την Πέμπτη 16 Ιουλίου, από 10:00 έως 11:00, στην Πλατεία Δημοκρατίας, δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με κεντρικό μήνυμα:...Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
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