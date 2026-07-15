ximeronews

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, στο πλαίσιο δράσεων των Δομών Αστέγων (Ανοικτό Κέντρο Ημέρας και Υπνωτήριο), σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εμπόρων & Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου (ΣΕΕΔΑ), διοργανώνει την Πέμπτη 16 Ιουλίου, από 10:00 έως 11:00, στην Πλατεία Δημοκρατίας, δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με κεντρικό μήνυμα:...Διαβάστε Περισσότερα...