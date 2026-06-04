Ενδιαφέρεστε για Φοίτηση στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.;

Συμπληρώστε τη Φόρμα !..

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2026–2027 αναμένεται να ξεκινήσουν επίσημα μετά τα μέσα Ιουνίου σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο. Για την καλύτερη οργάνωση και προετοιμασία, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν από τώρα τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου.

Σύνδεσμος φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

https://tinyurl.com/espepal26

Μέσω της φόρμας, το σχολείο θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τους υποψήφιους μαθητές, προκειμένου να τους ενημερώσει αναλυτικά για:

τους διαθέσιμους Τομείς και τις Ειδικότητες, τα πλεονεκτήματα φοίτησης στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου, καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν εγκαίρως μόλις ξεκινήσει η διαδικασία των ηλεκτρονικών εγγραφών, η οποία πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Υπενθυμίζεται ότι:

Στην Α΄ τάξη εγγράφονται: Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Άτομα που έχουν φοιτήσει στο παρελθόν στην Α΄ τάξη ισότιμων σχολικών μονάδων (όπως ΓΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΛ ή άλλο ΕΠΑΛ) και κρίθηκαν ανεπαρκείς στη φοίτηση. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις ενδιαφερομένων.

Η φοίτηση στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. με επαγγελματική ειδίκευση και Απολυτηρίου Λυκείου, για όσους δεν κατέχουν ήδη.

⚠️ Η φόρμα απευθύνεται αποκλειστικά σε νέα άτομα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο σχολείο. Δεν αφορά μαθητές που ήδη φοιτούν στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου.

ximeronews