2026-07-25 15:56:03
Φωτογραφία για Mega: Πρόταση-«βόμβα» στον Δήμο Βερύκιο για ραδιόφωνο και τηλεόραση
Με δυναμικές κινήσεις συνεχίζει το Mega τον σχεδιασμό του για τη νέα τηλεοπτική και ραδιοφωνική σεζόν, επιδιώκοντας να ενισχύσει τόσο το υπό δημιουργία ενημερωτικό ραδιόφωνό του όσο και το τηλεοπτικό του πρόγραμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ναταλίας Ανδρικοπούλου (tvinsider), ο όμιλος έχει προσεγγίσει αρκετά γνωστά δημοσιογραφικά πρόσωπα, με τις περισσότερες επαφές να αφορούν στελέχη του ΣΚΑΪ. Ωστόσο, η τελευταία κίνηση αφορά έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους δημοσιογράφους του Alpha, τον Δήμο Βερύκιο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει κατατεθεί πρόταση συνεργασίας που περιλαμβάνει διπλό ρόλο, τόσο στο νέο ενημερωτικό ραδιόφωνο του Mega όσο και στην τηλεόραση. Συγκεκριμένα, ο έμπειρος δημοσιογράφος φέρεται να προορίζεται για την πρωινή ενημερωτική ζώνη του νέου ραδιοφωνικού σταθμού, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του από τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει την αξιοποίησή του και στην καθημερινή πρωινή εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, η οποία μετακινείται στη ζώνη 10:00 με 13:00. Ο Δήμος Βερύκιος εξετάζεται για τον ρόλο του βασικού σχολιαστή στο πρώτο, ενημερωτικό μέρος της εκπομπής, με έμφαση στην πολιτική επικαιρότητα.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική συμφωνία. Πάντως, εφόσον η συνεργασία προχωρήσει, θα σημάνει την αποχώρηση του Δήμου Βερύκιου από το «Happy Day», έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας στο πλευρό της Σταματίνας Τσιμτσιλή.

Πηγή: tvnea.com
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