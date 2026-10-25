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Φωτογραφία για Σεμινάριο με τον Δημήτρη Νανόπουλο :Μπορεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος να κρύβει το κλειδί για το μέλλον των κβαντικών υπολογιστών;

 



Μπορεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος να κρύβει το κλειδί για το μέλλον των κβαντικών υπολογιστών;

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 | 15:00 (ώρα Ελλάδας) | Διαδικτυακή συζήτηση

Μπορούν να εμφανιστούν κβαντικά φαινόμενα στον ανθρώπινο εγκέφαλο; Και θα μπορούσαν οι βιολογικές δομές να αξιοποιηθούν στο μέλλον για την ανάπτυξη κβαντικών υπολογιστών;

Τρία ονόματα της επιστημονικής κοινότητας, ο Γιώργος Κανέλλος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), ο Ανδρέας Μερσίνης (MIT) και ο Δημήτρης Νανόπουλος (NYU), συναντιούνται την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 15:00, σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συζήτηση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μικροσωληνίσκοι (microtubules), πρωτεϊνικές δομές που αποτελούν μέρος του κυτταροσκελετού των νευρώνων. Οι ερευνητές εξετάζουν πειραματικά κατά πόσο αυτές οι δομές μπορούν να διατηρούν κβαντικές καταστάσεις και φαινόμενα όπως η κβαντική διεμπλοκή.

Η έρευνα βασίζεται σε προηγούμενες θεωρητικές εργασίες των Δημήτρη Νανόπουλου, Ανδρέα Μερσίνη και Νίκου Μαυρομάτου. Ο Γιώργος Κανέλλος επιχειρεί πλέον να ελέγξει πειραματικά προβλέψεις της θεωρίας του Κβαντικού Εγκεφάλου.

Πρόκειται για μια ανοιχτή επιστημονική υπόθεση, όχι για αποδεδειγμένο μηχανισμό λειτουργίας του εγκεφάλου. Εάν όμως επιβεβαιωθούν οι σχετικές προβλέψεις, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να ανοίξουν νέους δρόμους στην κατανόηση των βιολογικών συστημάτων, στην κβαντική υπολογιστική και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στη διαδικτυακή συνάντηση οι τρεις επιστήμονες θα παρουσιάσουν την εξέλιξη της έρευνας, τις πρόσφατες πειραματικές προσπάθειες και τις προοπτικές που διαμορφώνονται.

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση στα σύνορα της Φυσικής, της Βιολογίας και της Νευροεπιστήμης.

tinanantsou.blogspot.gr

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