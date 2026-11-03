2026-11-03 11:29:54

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε σήμερα στον αέρα του ΑΝΤ1, καθώς ο Γιώργος Λιάγκας και οι συνεργάτες του υποδέχθηκαν τον ποδοσφαιριστή Τάσο Χατζηγιοβάνη.



Ο διεθνής ποδοσφαιριστής είχε συγκινήσει το πανελλήνιο με την ομιλία του στην τελετή απονομής των βραβείων του ΠΣΑΠΠ, όπου αναφέρθηκε σε μια προσωπική ιστορία που άγγιξε όσους την παρακολούθησαν.



Η συγκίνηση συνδέεται με την προσπάθεια που είχε κάνει να στηρίξει τον μικρό Όθωνα – Δημήτρη, ο οποίος έδινε μια δύσκολη μάχη. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης είχε προσφέρει οικονομική βοήθεια στη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», προκειμένου να ενισχύσει τον αγώνα του παιδιού. Δυστυχώς, ο μικρός δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή.



«Δεν έκανα αυτή τη δωρεά γιανα προβληθώ, το μόνο που ήθελα ήταν να βοηθήσω ένα παιδί να ζήσει. Ήθελα να βοηθήσω τον Δημήτρη να έχει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Ήμουν σε επαφή με τη μητέρα του και ήλπιζα κι εγώ να τα καταφέρει. Δυστυχώς ο Δημήτρης έφυγε από τη ζωή», είπε με δάκρυα ο Τάσος Χατζηγιοβάνης.



Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, λοιπόν, βγήκε σήμερα ζωντανά στο Πρωινό, όπου μίλησε για την «Παιδική Χαρά», τονίζοντας πως ποτέ δεν του ζήτησαν χρήματα, παρά μόνο να κάνει αναρτήσεις, ενώ ο ίδιος από μόνος του προχώρησε στη δωρεά.



Τα όσα είπε, μάλιστα, έκαναν τον Γιώργο Λιάγκα να «λυγίσει» στον αέρα… «Φωτεινή, πες κάτι, με έχει συγκινήσει, με έχει σκίσει».



Πηγή: tvnea.com



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