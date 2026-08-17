





Το πρώτο trailer για τη νέα πρωινή εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη στο Star, με τίτλο «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», είναι γεγονός και ουσιαστικά ανοίγει το νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο της παρουσιάστριας στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Το Star έχει ήδη ανακοινώσει πως η συνεργασία τους συνεχίζεται σε νέα ώρα, μετά το τέλος του κύκλου των «Αληθειών με τη Ζήνα».

Και κάπου εδώ, όμως, γεννιέται μια απλή απορία: πρέπει πια κάθε εκπομπή να κουβαλάει υποχρεωτικά και το όνομα του παρουσιαστή στον τίτλο;

«Αλήθειες με τη Ζήνα», «Ζήνα το βράδυ» και τώρα «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα». Καταλαβαίνουμε απόλυτα τη λογική του branding. Η Ζήνα Κουτσελίνη έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια ένα αναγνωρίσιμο τηλεοπτικό πρόσωπο και προφανώς το Star θέλει να αξιοποιήσει το όνομά της. Αλλά μήπως κάποια στιγμή το προσωπικό brand αρχίζει να γίνεται λίγο… υπερβολικό;

Γιατί μια νέα εκπομπή χρειάζεται πρώτα απ’ όλα δική της ταυτότητα. Έναν τίτλο που να μπορεί να σταθεί μόνος του, να δημιουργήσει περιέργεια και να σηματοδοτήσει πραγματικά ότι κάτι καινούργιο ξεκινά. Όταν το όνομα του παρουσιαστή ακολουθεί παντού, η αίσθηση της αλλαγής περιορίζεται πριν ακόμη δούμε το περιεχόμενο.

Και, μεταξύ μας, γίνεται και λίγο «ψωνιστικό». Όχι μόνο στην περίπτωση της Ζήνας Κουτσελίνη – η συγκεκριμένη τηλεοπτική συνήθεια αφορά συνολικά την ελληνική τηλεόραση, που τα τελευταία χρόνια μοιάζει να θεωρεί ότι ο παρουσιαστής πρέπει να είναι όχι μόνο το πρόσωπο της εκπομπής, αλλά και… ο τίτλος της.

Φυσικά δεν κρίνουμε ακόμη την ίδια την εκπομπή. Το trailer είναι απλώς η πρώτη εικόνα και η πραγματική δοκιμασία θα έρθει στον αέρα: στο περιεχόμενο, στη χημεία της ομάδας, στη θεματολογία και τελικά στην ανταπόκριση του κοινού.

Αλλά σε επίπεδο τίτλου;

Εντάξει ρε παιδιά. Ξέρουμε ότι είναι η Ζήνα. Δεν χρειάζεται να μας το γράφετε κάθε φορά και στην ταμπέλα.

Γιώργος Πασχαλίδης

Πηγή: tvnea.com