Μία εκπληκτική τελετή λήξης είχαμε στον πανέμορφο χώρο του μώλου του Αγίου Νικολάου στον Μύτικα Αιτ/νίας, το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου στις 19:30. Μιλάμε για την τελετή λήξης του 1ου διεθνούς τουρνουά ελεύθερης κατάδυσης AUTHENTIC BIG BLUE WEST - THE IONIAN SEA EDITION..Ο πολύς κόσμος που παραβρέθηκε, μόνο θετικά είχε να πει για μία τελετή απλή, λιτή αλλά αυθεντική και με συναίσθημα.. Περιλάμβανε την βράβευση του διάσημου Ιταλού καταδύτη Homar Leuci, που καταδύθηκε για τελευταία φορά, αφιερώνοντας τη βουτιά του στον φίλο του που έφυγε πρόωρα και την απονομή των μεταλλίων στους αθλητές, χειροποίητα δια χειρός του δικού μας Γιάννη Παβέλη (J. Pavelis). Ο Γιάννης Παβέλης εκτός από τα μετάλλια, είχε επιμεληθεί τα μοναδικά δώρα των βραβεύσεων, όπως και το format της τελετής λήξης.Η επιτυχημένη εκδήλωση πλαισιώθηκε από τους πολλούς χορηγούς και τους πολλούς εθελοντές, που με την συμμετοχή τους πραγματικά έδωσαν αυτό τη μοναδική αίσθηση της αυθεντικότητας στην εκδήλωση. Συνομιλώντας με κάποιους παλιούς Μυτικιώτες, μας είπαν ότι θυμήθηκαν επιτυχημένες εκδηλώσεις με μαζική συμμετοχή, που γίνονταν στον Μύτικα πριν πάρα πολλά χρόνια, την δεκαετία του '80 και του '90.Το 1ο διεθνές τουρνουά ελεύθερης κατάδυσης AUTHENTIC BIG BLUE WEST - THE IONIAN SEA EDITION πέρασε στην ιστορία λοιπόν, μία εκπληκτική διοργάνωση που ήρθε για να μείνει, με πραγματοποίηση της κάθε Σεπτέμβριο.Για 15 ημέρες ο Μύτικας, έζησε στον ρυθμό των καταδύσεων, με σπουδαίους αθλητές, που έμειναν έκπληκτοι από το μοναδικό θαλάσσιο περιβάλλον που έχουμε την τύχη να διαθέτουμε, ένα Ιόνιο Πέλαγος που προσφέρει στο σημείο μεταξύ Καλάμου Λευκάδας, Μύτικα, Παλαίρου και Μεγανησίου, ένα ιδανικό μέρος για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου σπορ.Και του χρόνου λοιπόν με Authetic Big Blue West - The Ionian Sea Edition 2024, με υγεία, όλοι μαζί ενωμένοι, με ανοικτό μυαλό, με αισιοδοξία και θετική διάθεση, για την προβολή του χωριού μας και το καλό του.Videos από nafpaktianews.mytikaspress