Δηλώσεις στην κάμερα του Γεια Σου έκανε ο Γιώργος Λιανός, με αφορμή τη φωτογράφηση για το «I’m a Celebrity… get me out of here», στην οποία συμμετείχε μαζί με την Καλομοίρα.

Ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ μίλησε για το ολοκαίνουργιο reality επιβίωσης που έχει αναλάβει, αποκαλύπτοντας κάποια στοιχεία για το τι πρόκειται να δούμε τον Οκτώβριο στις οθόνες μας.

«Πρόκειται για ένα νέο project. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι που ξεκινάμε κάτι καινούργιο. Θα αφήσουμε για λιγάκι το Survivor στην άκρη, να περιμένει λίγο και να ωριμάσει», αναφέρει αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

«Θα αφήσουμε τους στίβους μάχης και θα πάμε σε μία διαφορετικού τύπου μάχη με τα στοιχεία της ζούγκλας. Θα αντιμετωπίσουν βαθύτερους φόβους απέναντι στα στοιχεία της φύσης. Θα πρέπει κατά κάποιον τρόπο να επιβιώσουν, δεν υπάρχει η σκληρότητα του Survivor εδώ», περιγράφει στη συνέχεια ο παρουσιαστής του προγράμματος.

«Θα έχουμε δύο καταλύματα: ένα λίγο καλύτερο και ένα λίγο χειρότερο, για την ομάδα που θα χάνει τις δοκιμασίες. Από ‘κει και πέρα, δύο μικρού αριθμού ομάδες θα πρέπει να αγωνιστούν με στόχο να παραμείνει ο ένας καλύτερος ή η μία καλύτερη. Κεντρικός στόχος αυτού του project είναι το χιούμορ», επισημαίνει ο Γιώργος Λιανός.

Όσον αφορά τη συνεργασία του με την Καλομοίρα αλλά και τους παίκτες που θα συμμετάσχουν, ο Γιώργος Λιανός σχολιάζει: «Οι παίκτες είναι έτοιμοι προς αναχώρηση. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω ονόματα. Η Καλομοίρα είναι ατρόμητη, δεν φοβάται τίποτα και με τίποτα».

