Προσδοκίες ανάκαμψης των ποσοστών τηλεθέασης του prime time (ζώνη υψηλής τηλεθέασης) έχουν καλλιεργηθεί στον ΣΚΑΪ με την αναχώρηση των παικτών του «I am a Celebrity Get me out of here» το πρωί της Πέμπτης 28 Σεπτεμβρίου για τον Άγιο Δομίνικο μαζί με τον παρουσιαστή του προγράμματος Γιώργο Λιανό που θα ξεκινήσει να προβάλλεται τον Οκτώβριο. Η Καλομοίρα βρίσκεται ήδη εκεί.Η τελική λίστα είναι η εξής: Ιωάννα Λίλλη, Μπο, Σταμάτης Γαρδέλης, Αγγελική Ηλιάδη, Τάσος Ξιαρχό, Πάνος Καλλίδης, Μαρία Καλάβρια, Δήμητρα Αλεξανδράκη, Emilia Vodos, Νίκος Βαμβακούλας, Γιώργος Χειμωνέτος, Νίκος Αναδιώτης και Στέλλα Γεωργιάδου. Μέχρι την τελευταία στιγμή παίχτηκε ένα θρίλερ με τη συμμετοχή της Ραχήλ Μακρή, το οποίο ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει.Οι αμοιβές, όπως πρώτο έγραψε το Reader, ήταν ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Το ρετιρέ στο οποίο ανήκουν μόλις τρία πρόσωπα είναι από 7.000 έως 8.000 ευρώ, η μεσαία κατηγορία 4.000 – 6.500 ευρώ, ενώ το ισόγειο στο οποίο συνωστίζονται οι περισσότεροι συμμετέχοντες ξεκινά από τις 2.500 ευρώ φθάνοντας στις 4.000.H αμοιβή του Γιώργου Λιανού, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι γύρω στα 2.000 ευρώ το επεισόδιο ενώ λίγο πιο κάτω θα είναι αυτή της Καλομοίρας. Τα γυρίσματα του ριάλιτι θα διαρκέσουν ενάμισι μήνα και θα γυριστούν 20 επεισόδια.Ενδέχεται εφόσον το πρότζεκτ πάει καλά να υπάρχει μια μικρή επιμήκυνση με περισσότερα επεισόδια πάντα σε συνεννόηση της Acun Medya με τη μητρική εταιρία παραγωγής που είναι ο Βρετανικός Κολοσσός ITV. Μετά το τέλος του συγκεκριμένου ριάλιτι θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις μεταξύ ΣΚΑΪ και Ατζούν Ιλίτζαλι για τον επόμενο κύκλο του «Survivor».Πηγή: tvnea.com