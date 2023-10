Τα περιστέρια αποδεικνύονται θαυμάσιοι ταξινομητές σύνθετων οπτικών ερεθισμάτων – λύνουν προβλήματα με τον τρόπο τηςτεχνητής νοημοσύνης! Ο Brandon Turner, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο, ανακάλυψε ότι οι μέθοδοι εκμάθησης των περιστεριών είναι παράξενα παρόμοιες με τις σύγχρονες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης [The pigeon as a machine: Complex category structures can be acquired by a simple associative model].

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο τα περιστέρια λύνουν προβλήματα δεν διαφέρει από την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα περιστέρια, που συχνά παραβλέπονται ως ενοχλητικά πτηνά, είναι στην πραγματικότητα εξαιρετικά ευφυή ζώα που μπορούν να θυμούνται πρόσωπα, να βλέπουν τον κόσμο με έντονα χρώματα, να πλοηγούν σε πολύπλοκες διαδρομές, να μεταφέρουν ειδήσεις, ακόμη και να σώζουν ζωές.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, δόθηκε σε 24 περιστέρια μια ποικιλία από οπτικές εργασίες, μερικές από τις οποίες έμαθαν να κατηγοριοποιούν μέσα σε λίγες μέρες και άλλες μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι ερευνητές βρήκαν ενδείξεις ότι ο μηχανισμός που χρησιμοποιούσαν τα περιστέρια για να κάνουν σωστές επιλογές είναι παρόμοιος με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιούν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να κάνουν τις σωστές προβλέψεις.

«Η συμπεριφορά των περιστεριών υποδηλώνει ότι η φύση έχει δημιουργήσει έναν αλγόριθμο που είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός στην εκμάθηση πολύ απαιτητικών εργασιών. Όχι απαραίτητα με τη μεγαλύτερη ταχύτητα, αλλά με μεγάλη συνέπεια», δήλωσε ο Eντουαρντ Γουάσερμαν, συν-συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής πειραματικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα.

Στα περιστέρια εμφανίστηκαν μπροστά σε μια οθόνη διάφορα ερεθίσματα, όπως γραμμές διαφορετικού πλάτους, τοποθέτησης και προσανατολισμού, καθώς και τεμαχισμένοι και ομόκεντροι δακτύλιοι. Κάθε πουλί έπρεπε να ραμφίσει ένα κουμπί δεξιά ή αριστερά για να αποφασίσει σε ποια κατηγορία ανήκαν. Αν το έκαναν σωστά, έπαιρναν τροφή- αν το έκαναν λάθος, δεν είχε σνακ.

«Τα περιστέρια δεν χρειάζονται κάποιο κανόνα», δήλωσε ο Μπράντον Τέρνερ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής ψυχολογίας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο. Αντίθετα, μαθαίνουν μέσω της δοκιμής και του λάθους. Για παράδειγμα, όταν τους δόθηκε μια οπτική εικόνα, ας πούμε της «κατηγορίας Α», οτιδήποτε έμοιαζε κοντά σε αυτήν, το κατέταξαν σωστά στην «κατηγορία Α», αξιοποιώντας την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν ομοιότητες.

Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων, τα περιστέρια βελτίωσαν την ικανότητά τους να κάνουν σωστές επιλογές από 55% έως 95% του χρόνου, όταν επρόκειτο για κάποιες από τις απλούστερες εργασίες. Όταν τους παρουσιάστηκε μια πιο σύνθετη πρόκληση, η ακρίβειά τους αυξήθηκε από 55% σε 68%.

Σε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, ο κύριος στόχος είναι η αναγνώριση μοτίβων και η λήψη αποφάσεων. Τα περιστέρια, όπως δείχνουν οι έρευνες, μπορούν να κάνουν το ίδιο. Μαθαίνοντας από τις συνέπειες, όταν δεν τους δίνεται ένα σφαιρίδιο τροφής, τα περιστέρια έχουν μια αξιοσημείωτη ικανότητα να διορθώνουν τα λάθη τους. Η λειτουργία της ομοιότητας είναι επίσης εύκαιρη στα περιστέρια, χρησιμοποιώντας την ικανότητά τους να εντοπίζουν ομοιότητες μεταξύ δύο αντικειμένων.

«Μόνο με αυτούς τους δύο μηχανισμούς, μπορείτε να ορίσετε ένα νευρωνικό δίκτυο ή μια τεχνητή ευφυή μηχανή για να λύσετε βασικά προβλήματα κατηγοριοποίησης, δήλωσε ο Tέρνερ. «Επομένως είναι λογικό ότι οι μηχανισμοί που υπάρχουν στην τεχνητή νοημοσύνη υπάρχουν και στο περιστέρια».

Οι ερευνητές στοχεύουν τώρα να συνεργαστούν με επιστήμονες που μελετούν τα περιστέρια και τον εγκέφαλό τους. Ελπίζουν ότι τα ευρήματα αυτά μπορούν να έχουν πρακτικές εφαρμογές για την καλύτερη κατανόηση των ανθρώπινων εγκεφαλικών βλαβών.

«Ίσως μπορέσουμε να αποκτήσουμε περαιτέρω εικόνα για το τι συμβαίνει στον εγκέφαλο αυτού του μικρού πουλιού», δήλωσε ο Γουάσερμαν. «Μπορεί να χουν ένα πολύ μικρό εγκέφαλο σε μέγεθος, αλλά σίγουρα είναι πολύ αποτελεσματικός όσον αφορά την ικανότητα μάθησης». Κανένα περιστέρι δεν έπαθε κακό κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Επιμέλεια: Γιάννης Κατσαρός: https://www.huffingtonpost.gr/entry/anatreptike-ereena-ta-peristeria-epileoen-provlemata-opos-e-technete-noemosene_gr_653a317ce4b0783c4b9ff528 – https://www.theguardian.com/environment/2023/oct/26/pigeons-smart-ai-learning