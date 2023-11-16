2023-11-16 10:20:02
Φωτογραφία για Στην κορυφή η Καινούργιου - Αναλυτικά τα ποσοστά (15/11/2023)
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια στην πρωινή ζώνη. 

Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης. 

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

SUPER KATERINA 14,8

ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 9,2

ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 11,4

ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 11,7

FAY S TIME 7,0

BREAKFAST@STAR 8,7

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 9,0

ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ 4,7

ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 7,0

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πηγή: tvnea.com
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