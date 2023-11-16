2023-11-16 10:20:02
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια στην πρωινή ζώνη.
Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
SUPER KATERINA 14,8
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 9,2
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 11,4
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 11,7
FAY S TIME 7,0
BREAKFAST@STAR 8,7
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 9,0
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ 4,7
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 7,0
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πηγή: tvnea.com
Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
SUPER KATERINA 14,8
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 9,2
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 11,4
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 11,7
FAY S TIME 7,0
BREAKFAST@STAR 8,7
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 9,0
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ 4,7
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 7,0
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ