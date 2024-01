Σε μια πολλά υποσχόμενη ένδειξη ανάκαμψης, οι εταιρείες του Ομίλου Six Japan Railways ανέφεραν αύξηση 8% στους επιβάτες τρένων κατά τη διάρκεια της περιόδου διακοπών στο τέλος του έτους και την Πρωτοχρονιά σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ο συνδυασμένος αριθμός χρηστών για τρένα shinkansen bullet και άλλες σιδηροδρομικές υπηρεσίες έχει φθάσει περίπου τα 9,87 εκατομμύρια από τις 28 Δεκεμβρίου έως το τέλος της περιόδου διακοπών.bnnbreaking.comΜια ματιά στα στοιχείαΗ West Japan Railway Co. (JR West) ανέφερε μέτρια αύξηση 1% στους επιβάτες για τα τρένα Hokuriku Shinkansen. Ωστόσο, το Sanyo Shinkansen και τα συμβατικά περιορισμένα τρένα express παρουσίασαν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτή η αύξηση αποδίδεται, εν μέρει, στον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που έπληξε τη χερσόνησο Noto στην επαρχία Ishikawa την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, προκαλώντας αύξηση των ταξιδιών.Σημάδια ανάκαμψης του τουρισμούΚάνοντας σημαντική επιστροφή, η East Japan Railway Co. (JR East) παρατήρησε μια ισχυρή αύξηση 25% στους επιβάτες στα τρένα της Narita Express. Αυτά τα τρένα συνδέουν το κέντρο του Τόκιο με το διεθνές αεροδρόμιο Narita στην επαρχία Chiba. Αυτή η αξιοσημείωτη αύξηση του αριθμού των επιβατών αποδίδεται στην ανάκαμψη της ζήτησης τόσο για εισερχόμενο όσο και για εξερχόμενο τουρισμό, υποδηλώνοντας μια θετική εξέλιξη στον ταξιδιωτικό κλάδο μετά από παρατεταμένους περιορισμούς λόγω πανδημίας.συμπέρασμαΗ αναζωπύρωση των επιβατών τρένων κατά την περίοδο των διακοπών, ιδιαίτερα η αξιοσημείωτη αύξηση των επιβατών κατά 25% στο Narita Express, σηματοδοτεί την αρχή της ανάκαμψης στον ταξιδιωτικό κλάδο της Ιαπωνίας. Είναι μια απόδειξη της ανθεκτικότητας της βιομηχανίας και της λαχτάρας των ανθρώπων για συνδεσιμότητα ενόψει των αντιξοοτήτων. Αυτή η συνολική αύξηση 8% στις εταιρείες του Six Japan Railways Group αποτελεί φάρο ελπίδας για επιστροφή στην κανονικότητα το 2024.sidirodromikanea.blogspot.com