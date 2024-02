Εάν είστε έγκυος, μπορεί να θέλετε να το σκεφτείτε δύο φορές πριν αγγίξετε ένα χάμπουργκερ ή ένα προσυσκευασμένο γλυκό, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα στο περιοδικό Environmental International.Παραδόξως, δεν είναι το φαγητό που στοχεύει η έκθεση, όχι οι πατάτες, τα μπιφτέκια ή ακόμα και τα μιλκ σέικ ή τα κέικ, αλλά αυτό που έρχεται σε επαφή me το φαγητό πριν το φάτε.Η έρευνα δείχνει ότι οι φθαλικές ενώσεις, μια κατηγορία χημικών ουσιών που σχετίζονται με τα πλαστικά, μπορούν να αποβληθούν από τη συσκευασία και ακόμη και από τα πλαστικά γάντια που φορούν οι χειριστές τροφίμων στα τρόφιμα. Μόλις καταναλωθούν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι χημικές ουσίες μπορούν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος, μέσω του πλακούντα και στη συνέχεια στην κυκλοφορία του αίματος του εμβρύου.Η χημική ουσία μπορεί να προκαλέσει οξειδωτικό στρες και φλεγμονώδη καταρράκτη μέσα στο έμβρυο, σημείωσαν οι ερευνητές. Προηγούμενη βιβλιογραφία έχει δείξει ότι η έκθεση σε φθαλικές ενώσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο χαμηλού βάρους γέννησης , πρόωρου τοκετού και διαταραχών ψυχικής υγείας των παιδιών όπως ο αυτισμός και η ΔΕΠΥ .Αυτή είναι η πρώτη μελέτη σε έγκυες γυναίκες που δείχνει ότι οι δίαιτες υψηλότερες σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συνδέονται με μεγαλύτερη έκθεση σε φθαλικές ενώσεις, έγραψαν οι συγγραφείς.Αυτή η ανάλυση περιελάμβανε δεδομένα στην ερευνητική ομάδα Conditions Affecting Neurocognitive Development and Learning in Early Childhood (CANDLE), από 1.031 έγκυες στο Μέμφις, Tenn., οι οποίες εγγράφηκαν μεταξύ 2006 και 2011. Τα επίπεδα φθαλικού άλατος μετρήθηκαν σε δείγματα ούρων που συλλέχθηκαν το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα αποτελούσαν το 10% έως 60% της δίαιτας των συμμετεχόντων, ή το 38,6%, κατά μέσο όρο. Κάθε 10% υψηλότερη πρόσληψη υπερεπεξεργασμένων τροφίμων συσχετίστηκε με 13% υψηλότερη συγκέντρωση δι(2-αιθυλεξυλ) φθαλικού εστέρα, ενός από τους πιο συνηθισμένους και επιβλαβείς φθαλικούς εστέρες. Οι ποσότητες φθαλικών αλάτων προήλθαν από δείγματα ούρων που ελήφθησαν από τις γυναίκες στη μελέτη.Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, σύμφωνα με τους ερευνητές, παρασκευάζονται ως επί το πλείστον από ουσίες που εξάγονται από τρόφιμα όπως έλαια, ζάχαρη και άμυλο, αλλά έχουν αλλάξει τόσο πολύ από την επεξεργασία και την προσθήκη χημικών και συντηρητικών για να βελτιώσουν την εμφάνιση ή τη διάρκεια ζωής τους που είναι δύσκολο να αναγνωρίζουν από την αρχική τους μορφή. Αυτά περιλαμβάνουν συσκευασμένα μείγματα κέικ, για παράδειγμα, ή συσκευασμένες τηγανιτές πατάτες, ψωμάκια χάμπουργκερ και αναψυκτικά.Όταν πρόκειται για γρήγορο φαγητό, τα γάντια που φορούν οι εργαζόμενοι και η αποθήκευση, η προετοιμασία, ο εξοπλισμός ή τα εργαλεία σερβιρίσματος μπορεί να είναι οι κύριες πηγές έκθεσης. Τόσο τα κατεψυγμένα όσο και τα φρέσκα συστατικά θα υπόκεινται σε αυτές τις πηγές, δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Brennan Baker , μεταδιδακτορικός ερευνητής στο εργαστήριο του Sathyanarayana.Αυτή είναι η πρώτη μελέτη, λένε οι ερευνητές, που προσδιορίζει τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα ως σύνδεσμο μεταξύ της έκθεσης σε φθαλικές ενώσεις και των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μητέρες. Η ευαλωτότητα των μητέρων μπορεί να οφείλεται στο ότι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και στη ζωή σε «ερήμους φαγητού», όπου τα πιο υγιεινά, φρέσκα τρόφιμα είναι πιο δύσκολο να αποκτηθούν και η μεταφορά σε μακρινές αγορές δεν είναι ρεαλιστική.Απαιτείται περισσότερη νομοθεσία, είπαν οι συγγραφείς, για να αποφευχθεί η μόλυνση των τροφίμων με φθαλικές ενώσεις ρυθμίζοντας τη σύνθεση της συσκευασίας των τροφίμων ή ακόμα και των γαντιών που μπορούν να χρησιμοποιούν οι χειριστές τροφίμων.Τι πρέπει να κάνουν τώρα οι έγκυες; Ο Sathyanarayana είπε ότι οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να προσπαθήσουν να αποφεύγουν τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα όσο μπορούν και να αναζητούν φρούτα, λαχανικά και άπαχο κρέας. Οι ετικέτες στα τρόφιμα όπου αναγράφονται τα συστατικά μπορούν να βοηθήσουν. “Ψάξτε για τον μικρότερο αριθμό συστατικών και βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να κατανοήσετε τα συστατικά”, είπε. Αυτό ισχύει ακόμη και για «υγιεινά τρόφιμα» όπως οι μπάρες πρωινού. Δείτε αν έχει χουρμάδες ή έχει πολλά λίπη και σάκχαρα, είπε.Αυτή η μελέτη χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (UG3UH3OD023271).

πηγή



themaygeias