Εκτενές ρεπορτάζ από τον τηλεοπτικό σταθμό foxnewsΦανταστείτε να ταξιδεύετε από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες σε λιγότερο από μία ώρα ή από το Λονδίνο στο Παρίσι σε 15 λεπτά.Ακούγεται αδύνατο, σωστά; Λοιπόν, όχι για τον μεγαλύτερο κατασκευαστή πυραύλων της Κίνας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει κατασκευάσει το ταχύτερο τρένο ποτέ.Πατήστε τον σύνδεσμο για να δείτε το βίντεοhttps://www.foxnews.com/tech/china-sets-world-record-fastest-hyperloop-trainΗ China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) εργάζεται σε ένα τρένο hyperloop που μπορεί να χτυπήσει απίστευτα υψηλές ταχύτητες στο κενό.Η ιδέα είναι να πάρετε έναν περιορισμένο σωλήνα - αρκετά μεγάλο ώστε να χωράει ένα τρένο - και να ρουφήξετε όλο τον αέρα έτσι ώστε να μην υπάρχει αντίσταση αέρα για να σας επιβραδύνει.Πώς λειτουργεί ένα τρένο hyperloop;Ένα τρένο hyperloop βασίζεται στην έννοια του vactrain, το οποίο είναι ένα τρένο που ταξιδεύει σε σωλήνα κενού, χρησιμοποιώντας μαγνητική αιώρηση (maglev) για να επιπλέει πάνω από τις γραμμές και να μειώσει την τριβή. Ένα τρένο hyperloop είναι ουσιαστικά ένα vactrain για τα στεροειδή. Χρησιμοποιεί υπεραγώγιμους μαγνήτες για να δημιουργήσει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο που ωθεί το τρένο προς τα εμπρός. Χρησιμοποιεί επίσης έναν γραμμικό κινητήρα για την επιτάχυνση και την επιβράδυνση του τρένου και έναν συμπιεστή για την αναρρόφηση του αέρα που απομένει από το σωλήνα.Το αποτέλεσμα είναι ένα τρένο που μπορεί να ταξιδεύει με υπερηχητικές ταχύτητες, με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ένα τρένο hyperloop θα μπορούσε ενδεχομένως να μεταφέρει επιβάτες και φορτία σε όλες τις ηπείρους μέσα σε λίγα λεπτά, φέρνοντας επανάσταση στον κλάδο των μεταφορών.Η πρόοδος του κινεζικού τρένου hyperloopΜέχρι στιγμής, η CASIC China Aerospace Science and Industry Corporation έχει κατασκευάσει μια γραμμή δοκιμής 1,24 μιλίων στο Datong, στην επαρχία Shanxi, όπου το τρένο σημείωσε ταχύτητα ρεκόρ 387 mph. Η CASIC είναι ευχαριστημένη με αυτή τη δοκιμή, λέγοντας ότι επικύρωσε την αλληλεπίδραση μεταξύ του δοκιμαστικού σωλήνα, του οχήματος και της πίστας. Αλλά σίγουρα δεν έχει γίνει.Κατασκευή σωλήνων τρένου Hyperloop (CASIC)Η φάση 2 αυτού του έργου είναι να επεκτείνει τις διαδρομές στα 37 μίλια για να πετύχει μια ταχύτητα στόχου 621 mph. Αν όλα πάνε καλά, τότε οι φουτουριστικές φιλοδοξίες για το τρένο είναι να φτάσει τα 1.243 mph. Μετά από αυτό, λοιπόν, μπορεί να έχει νόημα να συνδέσουμε το Datong με το Πεκίνο – μια οδήγηση 215 μιλίων, τέσσερις ώρες και πλέον που μπορεί να μειωθεί σε λιγότερο από μισή ώρα σε ένα τρένο hyperloop.Κατασκευή σωλήνων τρένου Hyperloop (CASIC)Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι ενός τρένου hyperloop;Ενώ ένα τρένο hyperloop ακούγεται σαν ένας εξαιρετικός τρόπος για να ταξιδεύετε πολύ γρήγορα, υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες οικονομικού και ασφάλειας που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρώτα απ 'όλα, η κατασκευή ενός τρένου hyperloop δεν είναι φθηνή. Το κόστος κατασκευής ενός σωλήνα κενού, ενός συστήματος maglev, ενός γραμμικού κινητήρα και ενός συμπιεστή υπολογίζεται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας είναι επίσης πιθανό να είναι υψηλό, καθώς το σύστημα απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και δοκιμή.Δεύτερον, ένα τρένο hyperloop δεν είναι αλάνθαστο. Υπάρχουν πολλοί πιθανοί κίνδυνοι και βλάβες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τους επιβάτες και το σύστημα. Για παράδειγμα, μια διακοπή ρεύματος, μια διαρροή, μια πυρκαγιά, μια τρομοκρατική επίθεση ή ένα ανθρώπινο λάθος μπορεί να προκαλέσει ένα καταστροφικό ατύχημα. Η υψηλή ταχύτητα και η επιτάχυνση του τρένου θα μπορούσαν επίσης να προκαλέσουν δυσφορία ή προβλήματα υγείας στους επιβάτες, όπως ναυτία, ναυτία ή πόνο στο αυτί.Τρίτον, υπάρχουν πολλά νομικά και ρυθμιστικά εμπόδια που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την ανάπτυξη ενός τρένου hyperloop. Για παράδειγμα, η απόκτηση γης, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τα πρότυπα ασφάλειας, τα θέματα ευθύνης και η κοινή γνώμη θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικές προκλήσεις για το έργο του τρένου hyperloop.Τρένο Hyperloop (SCMAGLEV)Ο αγώνας είναι σε εξέλιξη για να δούμε ποιος μπορεί να κάνει πραγματικότητα το τρένο hyperloopΠαρά τις προκλήσεις και τους κινδύνους, το τρένο hyperloop δεν είναι ένα όνειρο. Ο CASIC δεν είναι ο μόνος παίκτης στο παιχνίδι τρένου Hyperloop. Αρκετές άλλες εταιρείες και οργανισμοί εργάζονται επίσης στις δικές τους εκδόσεις του τρένου hyperloop. Ο αγώνας είναι σε εξέλιξη για να δούμε ποιος μπορεί να κάνει πραγματικότητα το τρένο hyperloop.Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Hyperloop One, μια εταιρεία που κάποτε υποσχόταν διέλευση υψηλής ταχύτητας μεταξύ των πόλεων χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένα pods, έκλεισε πρόσφατα χωρίς να μεταφέρει ούτε έναν επιβάτη. Με βάση την ιδέα του Elon Musk, η startup έκοψε περισσότερα από 450 εκατομμύρια δολάρια χωρίς να πλησιάσει ένα εμπορικό έργο. Αυτή η οπισθοδρόμηση υπογραμμίζει τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα έργα hyperloop, ακόμη και με ουσιαστική υποστήριξη και φιλόδοξους στόχους.Παρόλα αυτά, η CASIC σχεδιάζει να ολοκληρώσει τη δεύτερη φάση της δοκιμής της έως το 2025 και στοχεύει να επιτύχει τον τελικό στόχο των 1.243 mph έως το 2030. Εάν πετύχει, η CASIC θα μπορούσε να γράψει ιστορία δημιουργώντας το ταχύτερο τρένο ποτέ. Θα είναι όμως το καλύτερο τρένο όλων των εποχών; Αυτό μένει να φανεί. Ένα τρένο hyperloop μπορεί να προσφέρει πρωτοφανή ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, αλλά μπορεί επίσης να συνοδεύεται από υψηλό τίμημα και παράγοντα υψηλού κινδύνου.Τρένο Hyperloop (CASIC)Το τρένο hyperloop είναι μια καινοτόμος ιδέα που θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ταξιδεύουν και συνδέονται μεταξύ τους στην Κίνα και σε άλλα μέρη του κόσμου. Θα μπορούσε να προσφέρει πρωτοφανή ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και άνεση τόσο για τους επιβάτες όσο και για το φορτίο. Το πιο σημαντικό, ο κολοσσιαίος πληθυσμός της Κίνας – 1,412 δισεκατομμύρια και αυξάνεται – την καθιστά μια από τις μόνες χώρες στον κόσμο όπου τα συστήματα δημόσιας συγκοινωνίας αυτής της εξωφρενικής δαπάνης μπορεί να είναι κάπου κοντά στα οικονομικά εφικτά.sidirodromikanea.blogspot.com