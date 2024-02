tinanantsou.blogspot.gr

O γαλαξίας ZF-UDS-7329Οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι οι πρώτοι γαλαξίες σχηματίστηκαν γύρω από γιγάντιες δομές σκοτεινής ύλης. Αλλά ο γαλαξίας ZF-UDS-7329 που ανακαλύφθηκε πρόσφατα (A massive galaxy that formed its stars at z~11), φαίνεται πως σχηματίστηκε μυστηριωδώς 800 εκατομμύρια χρόνια μετά την Μεγάλη Έκρηξη, χωρίς την συμμετοχή της σκοτεινής ύλης.Η κρατούσα θεωρία αναφέρει ότι υπήρξε ένα χρονικό διάστημα μερικών εκατοντάδων εκατ. ετών για να μπορέσουν τα υλικά και οι συνθήκες του νεογέννητου Σύμπαντος να συνθέσουν τους πρώτους γαλαξίες οι οποίοι ήταν μικροί σε μέγεθος και αριθμό άστρων. Όμως ο γαλαξίας ZF-UDS-7329 περιέχει όπως λένε οι ερευνητές περισσότερα άστρα από το γαλαξία μας ο αριθμός των οποίων εκτιμάται ότι κυμαίνεται κάπου ανάμεσα σε 200-400 δισ. άστρα. Πρόκειται δηλαδή για ένα τεράστιο γαλαξία που δεν θα έπρεπε να υπάρχει θέτοντας μια «σημαντική πρόκληση» για το τυπικό μοντέλο της κοσμολογίας σύμφωνα με τους ερευνητές.Το πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί αυτός ο γαλαξίας με τις κοσμικές συνθήκες που πιστεύεται ότι υπήρχαν εκείνη την περίοδο είναι προς το παρόν ασαφές αλλά όπως και οι προηγούμενες ανακαλύψεις του James Webb για άλλους ανεξήγητα τεράστιους γαλαξίες στο πρώιμο Σύμπαν οδηγεί σε μεγάλη ανατροπή στα όσα θεωρούσαν οι επιστήμονες για το πώς σχηματίστηκαν οι πρώτες μορφές ύλης στο Σύμπαν.«Το να έχουμε αυτούς τους τεράστιους γαλαξίες τόσο νωρίς στο Σύμπαν θέτει σημαντικές προκλήσεις για το τυπικό μας μοντέλο κοσμολογίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τεράστιες δομές της σκοτεινής ύλης, οι οποίες πιστεύεται ότι είναι απαραίτητα συστατικά για τη συγκράτηση των πρώιμων γαλαξιών, δεν είχαν ακόμη χρόνο να σχηματιστούν τόσο νωρίς στο Σύμπαν» αναφέρει η Κλώντια Λάγκος αναπληρώτρια καθηγήτρια αστρονομίας στο Διεθνές Κέντρο Ραδιοαστρονομικής Έρευνας, εκ των επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας η οποία όπως έγινε γνωστό θα συνεχίσει την προσπάθεια εντοπισμού μεγάλων γαλαξιών στο πρώιμο Σύμπαν για να πέσει φως στο τι συνέβαινε εκείνη την χρονική περίοδο αλλά και πως εξελίχθηκε το Σύμπαν μετά τη γέννηση του.πηγή: https://www.naftemporiki.gr/techscience/1596382/panarchaio-galaxia-megalytero-apo-to-diko-mas-poy-den-eprepe-na-yparchei-anakalypse-to-james-webb/ – https://www.swinburne.edu.au/news/2024/02/beyond-whats-possible-new-jwst-observations-unearth-mysterious-ancient-galaxies/