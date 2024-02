Μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα και τη γνωριμία με τα νέα συναρπαστικά ζευγάρια, το μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης, το Just the 2 of Us με τον μοναδικό Νίκο Κοκλώνη, έρχεται απόψε στις 20:00 στον Alpha με πολύ τραγούδι, κέφι, ανεβασμένη διάθεση και φυσικά ανεπανάληπτες εκπλήξεις!Ο απόλυτος showman, Νίκος Κοκλώνης, με την αστείρευτη ενέργεια και τη θετική του διάθεση, έχει ετοιμάσει άλλο ένα φαντασμαγορικό πάρτι που θα συνοδεύεται από μοναδικές στιγμές, ανατρεπτικές ερμηνείες και λαμπερές εμφανίσεις!Στο 1o live τους, τα 17 ζευγάρια είχαν τον ενθουσιασμό αλλά και το άγχος της πρεμιέρας αλλά όχι την αγωνία της αποχώρησης, την οποία θα αντιμετωπίσουν για πρώτη φορά απόψε. Οι πρόβες τους ήταν αδιάκοπες μέσα στην εβδομάδα και ο στόχος τους είναι ένας:Να κερδίσουν με τις ερμηνείες τους το κοινό και φυσικά την αγαπημένη κριτική επιτροπή, τη Βίκυ Σταυροπούλου, τη Δέσποινα Βανδή, τον Σταμάτη Φασουλή και την Καίτη Γαρμπή, ώστε να εξασφαλίσουν το «εισιτήριο» για το επόμενο live!Η τελική απόφαση για το ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει από το J2US ανήκει στο κοινό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει τα αγαπημένα του ζευγάρια με θετική ψήφο, μέσω κλήσης, sms, καθώς και μέσα από την πλατφόρμα justvote.gr.Τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν απόψε τα ζευγάριαΓιώργος Αμούτζας – Τάνια«Μη Ρωτάς Τους Άλλους»Τραϊάνα Ανανία – Δημήτρης Κόκοτας«Λεκές»Πηνελόπη Αναστασοπούλου – Ίαν Στρατής«Νεοέλληνας»Μπάγια Αντωνοπούλου – Χρίστος Αντωνιάδης«Χαμένα»Γαλάτεια Βασιλειάδη – Γιώργος Παπαδόπουλος«Κόλλημα»Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου – Φειδίας«Balkan Disco»Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος – Daphne Lawrence«Σήκωσε Το Τηλέφωνο»Στέλιος Δρουμαλιάς – Άντζελα Δημητρίου«Ο Τελευταίος Χορός»Ραφαήλ Καρυωτάκης - Joanne«Η Δική Μου Η Τρέλα»Μανώλης Κλωνάρης – Ζωή Παπαδοπούλου«Έκπτωτος Άγγελος»Αλίνα Κοτσοβούλου – Πέτρος Ίμβριος«Πεθαίνω Για Σένα»Χρήστος Κούτρας – Στέλλα Κονιτοπούλου«Άστο Να Μείνουμε Φίλοι»Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου – Χριστίνα Μηλιού«Σ’αγαπάω Και Δεν Πάω Καλά»Δώρα Παντέλη – Γιάννης Ξανθόπουλος«Χίλια Σπίρτα»Θανάσης Πάτρας – Φαίη Ρουμπίνη«Βρείτε Μου Κάποια»Γιάννης Σεβδικαλής – Σοφία Κουρτίδου«Εσύ Με Ξέρεις Πιο Πολύ»Στάθης Σχίζας - Μαλού«Κάνε Μας Τη Χάρη»Απόψε στο Just the 2 of Us, το show των εκπλήξεων και των ανατροπών, θα υποδεχτούμε ακόμα δύο νέα αναπάντεχα «secret ζευγάρια», που θα κάνουν μία άκρως εντυπωσιακή είσοδο!Πηγή: tvnea.com