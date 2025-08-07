2025-08-07 16:41:27
Φωτογραφία για ΤΟΤΕ VS ΤΩΡΑ έρχεται στον ΣΚΑΪ...

 



Το αγαπημένο δίδυμο Έλενα Χαραλαμπούδη και Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχονται στον ΣΚΑΪ και μαζί με τη δημιουργική ομάδα του 5 MINUTE MUM, μεταφέρουν στη μικρή οθόνη την επιτυχημένη σειρά ΤΟΤΕ VS ΤΩΡΑ, που αγάπησαν χιλιάδες θεατές με εκατομμύρια views στο ελληνικό ίντερνετ.

Μια σειρά μυθοπλασίας αυτοτελών επεισοδίων για δύο ζευγάρια, δυο εποχές και έναν κοινό παρανομαστή: τις ανθρώπινες σχέσεις. Το ΤΟΤΕ VS ΤΩΡΑ είναι μια τρυφερή κωμωδία χαρακτήρων με καυστικό χιούμορ. Μια κοινωνική σάτιρα με πολλά κωμικά αλλά και ηθογραφικά στοιχεία, που συνδυάζει το γέλιο με την συγκίνηση και που φωτίζει τις διαφορές και τις ομοιότητες δύο εποχών μέσα από τις ζωές δύο ζευγαριών. Το ΤΟΤΕ είναι τα ‘80s-‘90s, το ΤΩΡΑ είναι το 2025!

Τη νέα σεζόν, η τηλεόραση του ΣΚΑΪ υποδέχεται την ηθοποιό Έλενα Χαραλαμπούδη και τον κωμικό Αλέξανδρο Τσουβέλα. Οι δυο τους μέσα από αυτοσχεδιασμούς και καυστικά κείμενα, υποδύονται τα δύο διαφορετικά ζευγάρια τότε και τώρα, ενώ σε κάθε επεισόδιο παρακολουθούμε το πώς η ίδια εμπειρία – ο γάμος, το ρεβεγιόν, η γέννα, η διασκέδαση, η αγορά αυτοκινήτου και όλα όσα συνδέονται με την καθημερινότητα της οικογένειας - βιώνονται στις δύο εποχές

. Μέσα από τις αντιθέσεις αναδεικνύονται οι αλλαγές στις κοινωνικές συνθήκες, τις σχέσεις, τα συναισθήματα, αλλά και η σταθερή ανθρώπινη ανάγκη για συντροφικότητα και αποδοχή. 

Ο ταλαντούχος Αλέξανδρος Τσουβέλας και η χαρισματική Έλενα Χαραλαμπούδη υποδύονται από δύο ρόλους, με τους οποίους εύκολα μπορεί να ταυτιστεί το κοινό, καθώς κάτω από τους ξεκαρδιστικούς διαλόγους και τις κωμικές αντιφάσεις, κρύβεται η αναζήτηση της παντοτινής αγάπης. Και τότε και τώρα.



Συντελεστές

Σύλληψη-Ιδέα: Λίζα Αποστολοπούλου, Έλενα Χαραλαμπούδη

Σκηνοθεσία: Λίζα Αποστολοπούλου

Σενάριο: Κατερίνα Νανοπούλου, Κώστας Μανιάτης, Λίζα Αποστολοπούλου, Έλενα Χαραλαμπούδη

Κείμενα-Αυτοσχεδιασμός: Αλέξανδρος Τσουβέλας, Έλενα Χαραλαμπούδη

Παραγωγή: DIGIMUM GROUP



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Από τον πατέρα στη κόρη τα κλειδιά του τρένου...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Από τον πατέρα στη κόρη τα "κλειδιά" του τρένου...
Σε νέες ράγες το μετρό Αθηνών μετά από ένα τέταρτο του αιώνα - Οι εργασίες ξεκινούν άμεσα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σε νέες ράγες το μετρό Αθηνών μετά από ένα τέταρτο του αιώνα - Οι εργασίες ξεκινούν άμεσα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το δικό του «Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς» φιλοδοξεί να βγάλει στον αέρα ο ΣΚΑΪ
Το δικό του «Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς» φιλοδοξεί να βγάλει στον αέρα ο ΣΚΑΪ
«Το παιδί»: Η ξεχωριστή σειρά που έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ
«Το παιδί»: Η ξεχωριστή σειρά που έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ
«Όλα για τη ζωή μας»: Εμπλοκή στις συζητήσεις με τον ΣΚΑΪ λόγω χαμηλού budget...
«Όλα για τη ζωή μας»: Εμπλοκή στις συζητήσεις με τον ΣΚΑΪ λόγω χαμηλού budget...
Ο Τάσος Δούσης σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ΣΚΑΪ;
Ο Τάσος Δούσης σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ΣΚΑΪ;
Ο ΣΚΑΪ αποκτά τα δικαιώματα του The Voice για την επόμενη τριετία
Ο ΣΚΑΪ αποκτά τα δικαιώματα του The Voice για την επόμενη τριετία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γιγαντιαία αγάλματα εμφανίζονται σε έναν από τους πιο περίπλοκους σιδηροδρομικούς σταθμούς του Τόκιο【Φωτογραφίες】
Γιγαντιαία αγάλματα εμφανίζονται σε έναν από τους πιο περίπλοκους σιδηροδρομικούς σταθμούς του Τόκιο【Φωτογραφίες】
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (6/8/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (6/8/2025)
Νέα υπηρεσία εμπορευματικών τρένων Κίνας-Ευρώπης εγκαινιάστηκε στην περιοχή Χουμπέι της κεντρικής Κίνας
Νέα υπηρεσία εμπορευματικών τρένων Κίνας-Ευρώπης εγκαινιάστηκε στην περιοχή Χουμπέι της κεντρικής Κίνας
Δωρεάν Κοινωνικό Ιατρείο ρευματολογικών – μυοσκελετικών παθήσεων, με τον ειδικό ρευματολόγο – «ορθοπεδικό –Παθολόγο» Δρ. Δημήτριο Γουλέ.
Δωρεάν Κοινωνικό Ιατρείο ρευματολογικών – μυοσκελετικών παθήσεων, με τον ειδικό ρευματολόγο – «ορθοπεδικό –Παθολόγο» Δρ. Δημήτριο Γουλέ.
Τα «γρηγορότερα μάτια» του ελληνικού ουρανού
Τα «γρηγορότερα μάτια» του ελληνικού ουρανού