Μετά από ένα διάλειμμα ενός χρόνου, ο ΣΚΑΪ επιστρέφει δυναμικά στην ψυχαγωγική σκηνή, έχοντας ανασυντάξει τις δυνάμεις του και ετοιμάζοντας νέα, συναρπαστικά προγράμματα για την prime time ζώνη.Η επιτυχία του «Big Brother» σε συνδυασμό με τη στρατηγική συνεργασία με τον Ατζούν Ιλίτζαλι δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μία χρονιά γεμάτη καινοτομίες και ανατροπές, υπό την καθοδήγηση της Άλκηστης Μαραγκουδάκη.Στην καθημερινή μεσημεριανή ζώνη, ο Κώστας Τσουρός αναλαμβάνει δράση με μια νέα εκπομπή infotainment, έχοντας στο πλευρό του τη Δέσποινα Τσόκου και τη Ναταλία Αργυράκη. Παράλληλα, προετοιμάζεται ένα ακόμη project για τα σαββατοκύριακα, με τον Δημήτρη Πανόπουλο να συζητά το ενδεχόμενο να αναλάβει τη σκυτάλη, συνοδευόμενος από τη δημοσιογράφο Μάρτζυ Λαζάρου, που υπόσχεται να προσδώσει φρεσκάδα και εμπειρία.Στη βραδινή ζώνη, το πολυαναμενόμενο «Exathlon» ετοιμάζεται να αναστατώσει την τηλεοπτική πραγματικότητα. Το αθλητικό ριάλιτι, που υπόσχεται ένταση, δράση και σκληρούς αγώνες αντοχής, θα φέρει στην οθόνη δυναμικές δοκιμασίες με πρωταγωνιστές παίκτες που ξεχωρίζουν για το πείσμα και την επιμονή τους. Η ομάδα παραγωγής επιδιώκει να φέρει ξανά στο προσκήνιο γνωστά πρόσωπα από το «Survivor», ενισχύοντας το ενδιαφέρον.Το «The Voice» επιστρέφει με την επιτυχημένη ομάδα των κριτών: Έλενα Παπαρίζου, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα και Γιώργο Μαζωνάκη, προσφέροντας ξανά κορυφαίες στιγμές μουσικής διασκέδασης.Επιπλέον, ο ΣΚΑΪ εξετάζει την επαναφορά του τηλεπαιχνιδιού «The Wall» με πιθανό παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο, ενώ το «The Floor» με τον Γιώργο Λιανό αναμένεται να ενισχύσει το βραδινό πρόγραμμα. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Μάρκος Σεφερλής επιστρέφει με σόου γεμάτο επιθεώρηση και σάτιρα.Τέλος, η μεγάλη επιστροφή του «Survivor» έχει ήδη μπει σε τροχιά προετοιμασίας για το 2026, με τον ΣΚΑΪ και τον Ατζούν Ιλίτζαλι να βάζουν ψηλά τον πήχη, στοχεύοντας σε ένα ριάλιτι που θα καθηλώσει ξανά το κοινό.Πηγή: tvnea.com