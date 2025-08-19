Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision περνά σε μια νέα φάση, παρουσιάζοντας από σήμερα την ανανεωμένη του οπτική ταυτότητα, με αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων ιστορίας το 2026.Η επετειακή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στην Αυστρία, ύστερα από τη νίκη του JJ στη Βασιλεία το 2025 με το τραγούδι Wasted Love. Το 2026 θα είναι αφιερωμένο στο παρελθόν και την πορεία του θεσμού, με ιδιαίτερες αναδρομές στις πιο λαμπερές στιγμές του.Το νέο πρόσωπο της EurovisionΚεντρικό στοιχείο της επανασχεδίασης είναι το λογότυπο, το οποίο συνόδευε τον διαγωνισμό από το 2004 και είχε δεχθεί μικρές αλλαγές το 2014. Πλέον, το χειρόγραφο σχέδιο απλοποιείται σε ένα ενιαίο σήμα, ενώ η χαρακτηριστική «καρδιά» αποκτά πιο έντονη και δυναμική παρουσία.Μαζί με το λογότυπο παρουσιάστηκε και ένα νέο αυτόνομο σύμβολο, η «Καρδιά Χαμαιλέων» (Chameleon Heart). Πρόκειται για τη συναισθηματική πυξίδα της Eurovision, που απορροφά πολιτισμικές και μουσικές επιρροές, προσαρμόζεται κάθε φορά στην ταυτότητα της διοργανώτριας χώρας και των καλλιτεχνών, αλλά παραμένει σταθερά πιστή στον πυρήνα της: την ενότητα μέσω της μουσικής.Το πρώτο δείγμα της νέας ταυτότητας παρουσιάζεται μέσα από το επετειακό εικονίδιο των 70 χρόνων. Η «καρδιά των 70» αποτελείται από 70 στρώσεις, καθεμία αφιερωμένη σε μια χρονιά γεμάτη τραγούδια, στιγμές λάμψης και αναμνήσεις που ενώνουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν.ΔηλώσειςΟ Martin Green CBE, Διευθυντής του Διαγωνισμού, δήλωσε:«Η Eurovision είναι μια συνεχής διαδικασία εξέλιξης – μουσικά, πολιτισμικά και δημιουργικά. Με αυτή την ανανέωση τιμούμε τα 70 υπέροχα χρόνια της ιστορίας μας και ταυτόχρονα προετοιμάζουμε το brand για το μέλλον. Είναι τολμηρό, παιχνιδιάρικο και γεμάτο καρδιά, όπως ακριβώς και ο ίδιος ο διαγωνισμός».Συμπλήρωσε επίσης:«Το νέο λογότυπο και η οπτική μας ταυτότητα δημιουργήθηκαν ώστε να κάνουν το brand της Eurovision πιο ευδιάκριτο στις ψηφιακές πλατφόρμες, να ενώσουν όλα τα projects κάτω από μια κοινή στέγη και να προστατεύσουν την κληρονομιά του θεσμού παγκοσμίως για όλα τα μέλη της EBU. Καθώς πλησιάζουμε προς τη Eurovision 2026, θα δείτε όλο και περισσότερα στοιχεία της νέας ταυτότητας, μαζί με πολλές εκπλήξεις και δράσεις που θα γιορτάζουν τα 70 χρόνια "Ενότητας μέσω της Μουσικής"».Πηγή: tvnea.com