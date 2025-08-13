2025-08-13 20:49:17
Φωτογραφία για Απόστολος Ν Πανταζής : «Η Αποκεντρωμένη και η Περιφέρεια ΑΚΟΥΕΙ!!! Πως αλλάζει η χρήση και το είδος σε λεωφορείο του Δήμου Ξηρομέρου!! Που είναι ο έλεγχος, όλα στην τύχη τους!!…»
Απόστολος Ν Πανταζής 

«Η Αποκεντρωμένη και η Περιφέρεια "ΑΚΟΥΕΙ"!!! Πως αλλάζει η χρήση και το είδος σε λεωφορείο του Δήμου Ξηρομέρου!! Που είναι ο έλεγχος, όλα στην τύχη τους!!…»   

Ξεκινώ με ένα ερώτημα, "Ο ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ έχει την ανοχή(η κάτι άλλο) της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ;". Θα ήθελα παράλληλα να επισημάνω και τα ερωτήματα του τίτλου του άρθρου μου και αφορούν το ένα από τα δύο λεωφορεία που έχει προμηθευτεί ο Δήμος Ξηρομέρου Διαβάστε Περισσότερα... Απόστολος Ν Πανταζής : «Η Αποκεντρωμένη και η Περιφέρεια ΑΚΟΥΕΙ!!! Πως αλλάζει η χρήση και το είδος σε λεωφορείο του Δήμου Ξηρομέρου!! Που είναι ο έλεγχος, όλα στην τύχη τους!!…» - Φωτογραφία 2 ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πάτρα: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των λεωφορείων στα τμήματα Μποζαΐτικα–Ρίο και Καστελόκαμπος–Νοσοκομείο–Πανεπιστήμιο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πάτρα: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των λεωφορείων στα τμήματα Μποζαΐτικα–Ρίο και Καστελόκαμπος–Νοσοκομείο–Πανεπιστήμιο
Γιωργος Μπαρμπαρουσης : γιορτάζει το εκκλησάκι της Παναγίας (Παναγούλα),στον Μαχαιρα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιωργος Μπαρμπαρουσης : γιορτάζει το εκκλησάκι της Παναγίας (Παναγούλα),στον Μαχαιρα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απίστευτο γλέντι 12 Αυγούστου στο Μαχαιρα Ξηρομέρου
Απίστευτο γλέντι 12 Αυγούστου στο Μαχαιρα Ξηρομέρου
FT: Πρωτοφανής συμφωνία μεταξύ Nvidia-AMD και ΗΠΑ: Θα αποδίδουν στην κυβέρνηση το 15% των εσόδων τους από πωλήσεις τσιπ στην Κίνα
FT: Πρωτοφανής συμφωνία μεταξύ Nvidia-AMD και ΗΠΑ: Θα αποδίδουν στην κυβέρνηση το 15% των εσόδων τους από πωλήσεις τσιπ στην Κίνα
Αυτό είναι το νέο τοπίο στο παγκόσμιο εμπόριο με τους δασμούς Τραμπ
Αυτό είναι το νέο τοπίο στο παγκόσμιο εμπόριο με τους δασμούς Τραμπ
Συνδέσμος Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου Τα Κόροντα : Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν και φέτος οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που έγιναν στο Χωριό μας την Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου
Συνδέσμος Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου Τα Κόροντα : Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν και φέτος οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που έγιναν στο Χωριό μας την Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου
Αποστόλης Πανταζής : Ραλλυ Ιονίου στον Αστακό φτωχό και εξαθλιωμένο με εξέδρα 800€
Αποστόλης Πανταζής : Ραλλυ Ιονίου στον Αστακό φτωχό και εξαθλιωμένο με εξέδρα 800€
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τρελές αποκλίσεις τιμών στο ρεύμα: 15.000% σε μια μέρα!
Τρελές αποκλίσεις τιμών στο ρεύμα: 15.000% σε μια μέρα!
Προαστιακός Πάτρας: Με τρένα και λεωφορεία αύριο οι μετακινήσεις επιβατών
Προαστιακός Πάτρας: Με τρένα και λεωφορεία αύριο οι μετακινήσεις επιβατών
Αναστολή της κυκλοφορίας των λεωφορείων στα τμήματα Μποζαΐτικα – Ρίο και Καστελόκαμπος – Νοσοκομείο
Αναστολή της κυκλοφορίας των λεωφορείων στα τμήματα Μποζαΐτικα – Ρίο και Καστελόκαμπος – Νοσοκομείο
Εικόνες από τις ζημιές που υπέστη το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Αχαΐα από τις φωτιές
Εικόνες από τις ζημιές που υπέστη το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Αχαΐα από τις φωτιές
Αποχωρήσεις σε MEGA και OPEN - Οδεύουν προς ΕΡΤ
Αποχωρήσεις σε MEGA και OPEN - Οδεύουν προς ΕΡΤ