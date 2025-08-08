2025-08-08 10:58:19
Το Open βλέπει με ικανοποίηση την πορεία της καλοκαιρινής εκπομπής «Καλοκαιρινό Ραντεβού», η οποία ρίχνει αυλαία την Τετάρτη 13 Αυγούστου. Το τηλεοπτικό δίδυμο Λάμπρος Κωνσταντάρας – Ιωάννα Μαλέσκου αναμένεται να συνεχίσει τη συνεργασία του και τη νέα σεζόν, αυτή τη φορά μεταφέροντας την ενέργειά του στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. 

Η αρχισυντάκτρια Ελπίδα Αλλυσανδράτου θα διατηρήσει τον ρόλο της, ενώ στο πάνελ θεωρείται πολύ πιθανή η παρουσία του Κωνσταντίνου Αρτσίτα και της Άννας Ζηρδέλη. 

Παράλληλα, προγραμματίζονται αλλαγές και ενίσχυση της δημοσιογραφικής ομάδας, με τις πρώτες επαφές για νέα στελέχη να έχουν ήδη ξεκινήσει. 

Η χειμερινή εκδοχή της εκπομπής θα παραμείνει στο ύφος του «infotainment», δίνοντας ωστόσο μεγαλύτερο βάρος στην ψυχαγωγία σε σχέση με την ενημέρωση.

Πηγή: tvnea.com
