Ένα viral βίντεο ανέβηκε το TikTok που εμφανίζει μια ναυαγοσώστη σαν να είναι ρομπότ, με αρκετούς να πιστεύουν πως ήρθε το τέλος και άλλα τέτοια. Δυστυχώς, αρκετός κόσμος πιστεύει ότι ανοησία του πλασάρουν στο διαδίκτυο και μην πάτε μακριά, εν έτη 2024 υπάρχουν άτομα που πιστεύουν πως η Γη είναι επίπεδη και πως δεν έχουμε πάει ποτέ στο διάστημα επειδή έχουμε έναν θόλο πάνω από την επίπεδη Γη. Η έλλειψη γνώσεων σε συνδυασμό με την τάση που έχουμε να μας μαγεύει το μεταφυσικό, έχουν αυτά τα αποτελέσματα.

Τώρα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των ρομπότ, μία κυρία τράβηξε βίντεο μια ναυαγοσώστη που κινούσε το κεφάλι στις σε κινήσεις που έμοιαζαν μηχανικές. Μάλιστα ακούγεται στο βίντεο να φωνάζει πως η ναυαγοσώστρια είναι ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης.

Βέβαια, η αλήθεια απέχει πολλά χιλιόμετρα μακριά, αφού η κίνηση που κάνει η ναυαγοσώστρια είναι γνωστή τεχνική παρακολούθησης του κοινού, γνωστή και ως Σάρωση Ellis. Με αυτή την τεχνική ο ναυαγοσώστης εξασφαλίζει πλήρη οπτική σάρωσης ολόκληρης της περιοχής, αφήνοντας λίγες πιθανότητες να μην προσέξει κάποιον που βρίσκεται σε κίνδυνο.

@artificialtechnology

A robot posing as a human lifeguard is allegedly spotted at a beach. #ai #beach #lifeguard #robot #wow

♬ original sound – Artificial Intelligence

Μετά από δεκάδες μηνύματα πως ο Terminator ήρθε στην Γη, μπήκαν επαγγελματίες ναυαγοσώστες και εξήγησαν πως λειτουργεί αυτή η τεχνική και πως βοηθά τους κολυμβητές να μείνουν ασφαλείς.

Οι κινήσεις είναι εντελώς μηχανικές και θυμίζουν τη κίνηση ρομπότ, όμως σώζουν ζωές.

Τύπος κατέβασε 1.000 ιούς για να δει ποιο antivirus είναι καλύτερο. Όλα πήγαν στραβά!

Ένα από τα βασικά προβλήματα και ταυτόχρονα πλεονέκτημα του διαδικτύου, είναι πως ο καθένας μπορεί να ανεβάσει ότι ανοησία θέλει. Όμως όλοι μας πρέπει να έχουμε κριτική σκέψη σε όσα βλέπουμε και να έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις πριν κρίνουμε κάτι. Καλυτέρα να απευθυνόμαστε σε άτομα που ξέρουμε πως έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και σπουδές στο θέμα, πριν βγάλουμε βιαστικά συμπεράσματα. Και όχι, το μου το είπε ένας φίλος από την μπάλα που είναι τσάκαλος, δεν θεωρείται επίκληση στην αυθεντία, εκτός και αν αυτός ο φίλος έχει όντως πιστοποιημένες σπουδές πάνω στο θέμα. Ο κανόνας ειναι απλός. Μην πιστεύεις ότι ανοησία ανεβαίνει στο διαδίκτυο

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.