Δύο πολύ σημαντικές διακρίσεις επιφύλασσε για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας κατάταξης QS World University Ranking (QS – Quacquarelli Symonds) καθώς και η κατάταξη THE University Impact Rankings (THE – Times Higher Education).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε το Ίδρυμα μας από τους ιθύνοντες της Κατάταξης QS World University Ranking (Ιούνιος 2024), απονεμήθηκε στο Ε.Κ.Π.Α

. ειδική διάκριση, (Certificate of Recognition) ως το πλέον βελτιωμένο Πανεπιστήμιο στην Ευρώπη (Most Improved – Europe award category) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Επίσης, το Ε.Κ.Π.Α., σύμφωνα με την κατάταξη THE University Impact Rankings ανέρχεται στην 6η θέση παγκοσμίως στην «Ποιοτική Εκπαίδευση».E.Κ.Π.Α.: Το πιο βελτιωμένο Πανεπιστήμιο στην Ευρώπη για τα έτη 2024-2025

Η πρώτη διάκριση (Most Improved – Europe award category) είναι αποτέλεσμα της πολύ μεγάλης ανόδου του Ιδρύματος στην εν λόγω κατάταξη κατά περίπου 300 θέσεις (651-700 το 2020-2021, 600 το 2022-2023, στην 393η θέση στον κόσμο το 2024-2025).

Ιδιαίτερη διάκριση στην φετινή κατάταξη αποτελεί η 96η θέση παγκοσμίως (από την 276η θέση πέρυσι)στο επιμέρους κριτήριοEmployment Outcomes. Αυτός ο δείκτης αντικατοπτρίζει την ικανότητα των ιδρυμάτων να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο απασχολησιμότητας των αποφοίτων τους και να προετοιμάζουν μελλοντικούς ηγέτες που θα συνεχίσουν να έχουν αντίκτυπο και υψηλή επιδραστικότητα στους τομείς δράσης τους.

Το Ε.Κ.Π.Α. στην υψηλότερη θέση που έχει λάβει ποτέ παγκοσμίως ελληνικό ίδρυμα

Επίσης, μία πολύ σημαντική διάκριση επιφύλαξε για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων THE University Impact Rankings που δίνει στο Ε.Κ.Π.Α. την καλύτερη θέση που έχει λάβει ποτέ παγκοσμίως ελληνικό ίδρυμα στα Rankings. Για το 2024, στον Στόχο 4: «Ποιοτική Εκπαίδευση» (SDG 4: Quality Education), το Ε.Κ.Π.Α. βρίσκεται στην 6η θέση παγκοσμίως μεταξύ 1681 Πανεπιστημίων και συνολική βαθμολογία 87,8/100.

Η κατάταξη THE University Impact Rankings αποτιμά τη θέση των Πανεπιστημίων παγκοσμίως, με βάση την οικονομική και κοινωνική τους επίδραση, όπως αυτή αποτιμάται σε σχέση με τους δεκαεπτά στόχους βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Συνολικά το Ε.Κ.Π.Α. στην κατάταξη THE University Impact Rankings βρίσκεται στη θέση 201-300, πρώτο στην Ελλάδα και την Κύπρο, και ακολουθούν, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στις θέσεις 401-600. Τα υπόλοιπα ιδρύματα βρίσκονται μετά την 601η θέση.

Όσο για την επιμέρους κατάταξη SDG 4: Quality Education, αυτή επικεντρώνεται στη συμβολή των πανεπιστημίων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, στην έρευνά τους για την ποιοτική εκπαίδευση και στη δέσμευσή τους μέσω συγκεκριμένων πρακτικών και πολιτικών για μία συμπεριληπτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς η οποία συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη.

Οι κατατάξεις QS (Quacquarelli Symonds) και ΤΗΕ (Times Higher Education) είναι από τις πιο καταξιωμένες και έγκυρες κατατάξεις πανεπιστημίων παγκοσμίως και στηρίζονται πάνω σε συστηματική μελέτη των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των λοιπών στατιστικών στοιχείων κάθε ιδρύματος, όπως και σε μεγάλο αριθμό συνεντεύξεων από το ακαδημαϊκό προσωπικό αλλά και διεθνείς εργοδότες.

Αυτό τους προσδίδει αντικειμενικότητα αλλά και ικανότητα αποτύπωσης της προόδου κάθε ιδρύματος. Γι’ αυτό και αποτελούν βασικό γνώμονα για τις διοικήσεις των ιδρυμάτων όταν κάνουν τον σχεδιασμό τους, για τους ερευνητές και πανεπιστημιακούς όταν αναζητούν εργασία, για τους φοιτητές όταν επιλέγουν ίδρυμα για να σπουδάσουν, αλλά και για τον επιχειρηματικό κόσμο όταν αναζητά ερευνητικές συνέργειες.

Θέση του Ε.Κ.Π.Α. στην Κατάταξη της QS

Με αφορμή τις σημαντικές αυτές διακρίσεις, ο Πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α., Καθηγητής κ. Γεράσιμος Σιάσος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα δύο έγκυρων διεθνών κατατάξεων πανεπιστημίων όπου αποτυπώνεται μια πολύ σημαντική άνοδος για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Πανεπιστήμιό μας, το Ε.Κ.Π.Α., βρίσκεται στην έκτη θέση παγκοσμίως στον τομέα της “Ποιοτικής Εκπαίδευσης”, ενώ του απονεμήθηκε και το βραβείο του πιο βελτιωμένου πανεπιστημίου στην Ευρώπη.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πρώτο και μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, βρίσκεται σε μία πορεία συνεχούς ανόδου, κάτι που πλέον αποτυπώνεται σε όλες τις διεθνείς κατατάξεις.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό, ακαδημαϊκό και διοικητικό, και φυσικά στους φοιτητές και τους απόφοιτούς μας».

Ακολουθεί το απονεμηθέν από την QS τιμητικό δίπλωμα

