Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen CompanyΠρωινή Ενημερωτική ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 Κοινωνία Ώρα MEGAMega20,8% ΣήμεραΣΚΑΪ14,1% Happy DayAlpha13,6% Καλημέρα ΕλλάδαANT18% Ώρα ΕλλάδοςOpen5% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ14,3%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 Super ΚατερίναAlpha14,1% Το ΠρωινόANT113% BuongiornoMega12% Breakfast @ StarStar8,1% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ7,5% Πρωίαν σε είδονΕΡΤ14,7% 10 ΠαντούOpen3,8%Μεσημεριανή ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 ΑποκαλύψειςANT116,5% Αλήθειες με τη ΖήναStar6,8% Live NewsΣΚΑΪ6,2% Ποπ ΜαγειρικήΕΡΤ13,7% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen2,4% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ2,1%Απογευματινή ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 Live NewsMega14,4% DealAlpha14,3% Τροχός της ΤύχηςStar13,8% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha12,8% The ChaseMega12,8% Ρουκ ΖουκANT111,2% Cash or TrashStar9,4% Studio 4ΕΡΤ18,3% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ7,8% Διαχωρίζω τη θέση μουΣΚΑΪ7,3% 5x5ANT17% Καθαρές ΚουβέντεςOpen3,9% Το ’ΧουμεΣΚΑΪ2,4% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ2,4% Άκρως ΟικογενειακόνΜακεδονία TV6,2% Καφέ της Χαράς – 1ο ΕπεισόδιοStar4% Καφέ της Χαράς – 2ο ΕπεισόδιοStar3,5% Κωνσταντίνου και ΕλένηςStar4,5%Prime TimeΕκπομπή / ΤαινίαΚανάλι18-54 Το Σόι Σου – 1ο ΕπεισόδιοAlpha29,2% Το Σόι Σου – 2ο ΕπεισόδιοAlpha32,8% ΤαινίαMega10,8% ΤαινίαStar10,7% Of Greece: Best OfΣΚΑΪ7,6% Ποιος Θέλει να Γίνει ΕκατομμυριούχοςANT16,9% Ελληνική ΤαινίαANT16,9% ΤαινίαOpen5,6% Ελληνική ΤαινίαΕΡΤ12,2% Στην ΠίεσηΕΡΤ10,9%Late NightΕκπομπήΚανάλι18-54 Το Φως στο ΤούνελMega18,9% Στην Αγκαλιά του ΦάνηΣΚΑΪ11% Ξένη ΤαινίαStar9,2%Πηγή: tvnea.com