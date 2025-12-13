Στην κορυφή της τηλεθέασης στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές στο δυναμικό κοινό βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα MEGA», η οποία κατέγραψε 20,8% και διατήρησε ξεκάθαρο προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Ακολούθησε η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με 14,1%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία στη ζώνη, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Happy Day» στον Alpha με 13,6%.

Σημαντικά χαμηλότερα κινήθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, το οποίο περιορίστηκε στο 8%, ενώ στην πέμπτη θέση βρέθηκε το «Ώρα Ελλάδος» στο Open με 5%. Την έκτη και τελευταία θέση κατέλαβε το «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1, σημειώνοντας 4,3%.

Η εικόνα της πρωινής ενημερωτικής ζώνης στο δυναμικό κοινό καταγράφει σαφή κυριαρχία του MEGA, με τον ανταγωνισμό να διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα.

