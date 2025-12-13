Η απογευματινή ζώνη παρουσίασε έντονο ανταγωνισμό, με μικρές διαφορές στις πρώτες θέσεις και ποικιλία προγραμμάτων να συγκεντρώνουν την προσοχή του κοινού.

Στην κορυφή του πίνακα βρέθηκε το «Live News» στο MEGA με 14,4%, ακολουθούμενο από το «Deal» στον Alpha με 14,3%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο «Τροχός της Τύχης» στο Star με 13,8%, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες» στον Alpha και το «The Chase» στο MEGA κατέγραψαν από 12,8%.

Το τηλεπαιχνίδι «Ρουκ Ζουκ» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 11,2%, ενώ το «Cash or Trash» στο Star κατέγραψε 9,4%. Το «Studio 4» στην ΕΡΤ1 κινήθηκε στο 8,3%, η ελληνική ταινία στον ΣΚΑΪ έφτασε το 7,8%, ενώ η εκπομπή «Διαχωρίζω τη θέση μου» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 7,3%. Το τηλεπαιχνίδι «5x5» στον ΑΝΤ1 κινήθηκε στο 7%.

Χαμηλότερα βρέθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open με 3,9% και οι εκπομπές «Το ’χουμε» και «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 2,4% (ΣΚΑΪ). Ιδιαίτερη παρουσία στο Μακεδονία TV είχε η σειρά «Άκρως Οικογενειακόν» με 6,2%, ενώ το «Καφέ της Χαράς» κατέγραψε 4% στο πρώτο επεισόδιο και 3,5% στο δεύτερο. Αμέσως μετά, το «Κωνσταντίνου και Ελένης» σημείωσε 4,5%.

Η απογευματινή ζώνη επιβεβαιώνει την έντονη μάχη μεταξύ ενημέρωσης, τηλεπαιχνιδιών και σειρών, με τα πρώτα προγράμματα να κρατούν ισχυρό προβάδισμα και τις υπόλοιπες εκπομπές να διεκδικούν το ενδιαφέρον του κοινού σε μικρές διαφορές.

