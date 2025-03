Δυνατές πρεμιέρες φέρνει η ΕΡΤ αυτό το Σαββατοκύριακο, με τη νέα σειρά «Μαμά στα κρυφά» και το ντοκιμαντέρ «100 χρόνια ελληνική δισκογραφία», ενώ ενισχύει περαιτέρω το πρόγραμμά της με την αλλαγή ώρα μετάδοσης ψυχαγωγικών και ταξιδιωτικών εκπομπών. Πρόκειται για προτάσεις που θα κερδίσουν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού με ποιοτικές επιλογές ψυχαγωγίας και διασκέδασης.Το Σάββατο 8 Μαρτίου 2025, στις 20:00, κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 η νέα ρομαντική κομεντί «Μαμά στα κρυφά», σε σκηνοθεσία Νίκου Ζαπατίνα και σενάριο Πάνου Αμαραντίδη, μ’ ένα υπέροχο καστ ηθοποιών. Η σειρά θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα.Την Κυριακή 9 Μαρτίου, και κάθε Κυριακή στις 21:00, η ΕΡΤ1 και η Χάρις Αλεξίου μάς καλούν να ανακαλύψουμε τη συναρπαστική ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας μέσα από τη σειρά ντοκιμαντέρ 12 επεισοδίων «100 χρόνια ελληνική δισκογραφία», με πρωταγωνιστές όλους εκείνους που δημιούργησαν με έμπνευση και πάθος το θαύμα της ελληνικής μουσικής.Επίσης, θα μπορείτε να παρακολουθήσετε σε νέα ώρα μετάδοσης την ταξιδιωτική εκπομπή «Ραντεβού στην Ευρώπη», που παρουσιάζει η Επιστήμη Μπινάζη (Σάββατο 8 Μαρτίου, στις 19:00), το τηλεπαιχνίδι «Τα τετράγωνα των αστέρων» που παρουσιάζει η Σμαράγδα Καρύδη (Σάββατο 8 Μαρτίου, στις 21:00), την ψυχαγωγική εκπομπή #Παρέα που παρουσιάζει ο Γιώργος Κουβαράς (Σάββατο 8 Μαρτίου, στις 22:15) και την ταξιδιωτική εκπομπή «Φτάσαμε», που παρουσιάζει ο Ζερόμ Καλούτα (Κυριακή 9 Μαρτίου στις 19:00).«Μαμά στα κρυφά»H νέα ρομαντική κομεντί παίζει… κρυφτό με τον έρωτα!ΠΡΕΜΙΕΡΑΣάββατο 8 Μαρτίου 2025, στις 20:00Επεισόδιο 1ο: Η Λίζα Βάλβη έχει δύο παιδιά, την Αφροδίτη και τον Αλέξη, ένα πτυχίο Νομικής και ένα στεγαστικό δάνειο. Ο σύζυγός της σκοτώθηκε πριν από έναν χρόνο και ψάχνει απεγνωσμένα για δουλειά. Προκειμένου να εργαστεί ως ασκούμενη δικηγόρος στη νομική εταιρεία του πολύ πετυχημένου, ελκυστικού αλλά και δύστροπου δικηγόρου Πάνου Στεφανίδη, λέει μερικά ψέματα για την ιδιωτική της ζωή. Η Λίζα πρέπει να αποδείξει ότι είναι καλή μητέρα και άξια βοηθός. Η πρώτη της υπόθεση δεν είναι εύκολη. Μια νεαρή γυναίκα κατηγορεί τον πατέρα της ως σφετεριστή της περιουσίας της μητέρας της, με την οποία είχαν πάρει διαζύγιο. Τελικά, όλες οι οικογένειες έχουν κάτι να κρύψουν… ακόμα και η οικογένεια του Πάνου Στεφανίδη.Κυριακή 9 Μαρτίου 2025, στις 20:00Επεισόδιο 2ο: Η Λίζα δεν το βάζει κάτω και προσπαθεί να συνδυάσει αρμονικά την προσωπική και την επαγγελματική της ζωή. Στο διπλανό διαμέρισμα έρχεται και εγκαθίσταται μία νέα και μυστηριώδης γειτόνισσα. Στο μεταξύ, υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν και στο δικηγορικό γραφείο. Μια νέα γυναίκα καταγγέλλει κρούσμα mobbing στην εργασία της, λόγω εγκυμοσύνης, και ένα μικρό αγόρι, ο Πάρης, ζητάει από τον Πάνο Στεφανίδη να το υπερασπιστεί ενάντια στην πίεση των γονιών του. Ο μεγαλύτερος αδερφός του ο Απόλλωνας, συμμαθητής της Αφροδίτης, είναι άρρωστος και χρειάζεται μεταμόσχευση. Ο Πάρης είναι συμβατός Παίζουν: Τζένη Θεωνά (Λίζα Βάλβη), Αντίνοος Αλμπάνης (Πάνος Στεφανίδης), Νικολέττα Καρρά (Πέρλα), Άννα Μενενάκου (Μάρθα), Νίκη Λάμη (Νόρα), Ευγενία Δημητροπούλου (Νίνα, σύζυγος Πάνου), Θανάσης Ισιδώρου (Ιάκωβος), Αντιγόνη Δρακουλάκη (Ελένη Παπανικολάου), Κατερίνα Μισιχρόνη (Έλσα Αθανασιάδου), Χάρης Γρηγορόπουλος (Γεώργιος Νικολάου), Κωνσταντίνος Πεσλής (Απόλλωνας), Εμμέλεια Πρίντεζη (Αφροδίτη, κόρη της Λίζας), Ραφαήλ Καραογλάνης (Αλέξης, γιος της Λίζας)Στον ρόλο του Στέφανου Στεφανίδη, ο Παντελής Παπαδόπουλος.Σκηνοθεσία: Νίκος ΖαπατίναςΣενάριο: Πάνος ΑμαραντίδηςΦωτογραφία: Γιάννης ΛέπουραςΜοντάζ: Κώστας Γκουλιαδίτης, Χρήστος ΜαρκάκηςΜουσική: Ανδρέας ΚατσιγιάννηςΣκηνογράφος: Δημήτρης ΚατσίκηςΕνδυματολόγος: Κλέων ΦυσέκηςΗχολήπτης: Δημήτρης ΚαλομοίρηςΜουσική επιμέλεια: ADWORK, Δημήτρης ΑγγελίδηςΒοηθός σκηνοθέτη: Αλέξανδρος ΛαγκαδινόςΔιεύθυνση παραγωγής: Νίκος ΓεωργήςHead of productions: Τζένη ΑθανασοπούλουLine producer: Ιωάννα ΚουτσούγεραΠαραγωγή: ΕΡΤΕκτέλεση παραγωγής: Primavisione«100 χρόνια ελληνική δισκογραφία»ΠΡΕΜΙΕΡΑΚυριακή 9 Μαρτίου 2025, στις 21:00Επεισόδιο 1οΗ αγαπημένη Χάρις Αλεξίου, με σύμμαχο το πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ, μας ταξιδεύει στα πρώτα 40 χρόνια της ελληνικής δισκογραφίας. Από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι την Κατοχή.Στην αυγή του 20ού αιώνα η εποχή του φωνόγραφου ανατέλλει. Τα πρώτα κινητά συνεργεία ηχοληψίας των μεγάλων ξένων δισκογραφικών εταιρειών ταξιδεύουν στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και τα άλλα μεγάλα λιμάνια της Ανατολής καταγράφοντας κυρίως ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια και μουσικές.Την ίδια περίοδο στην Αμερική η κορύφωση του μεταναστευτικού κύματος οδηγεί σε άνθηση της ελληνόφωνης δισκογραφίας.Στον ελλαδικό χώρο η δεκαετία του ’20 σημαδεύεται ανεξίτηλα από την τραγωδία της Μικρασιατικής Καταστροφής. Σπουδαίοι μαέστροι, οργανοπαίχτες και τραγουδιστές από τη Μικρά Ασία φτάνουν ξεριζωμένοι στην Ελλάδα συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του μουσικού και δισκογραφικού τοπίου.Δίπλα στο ελαφρό τραγούδι με τα βαλς, τα τανγκό και τις καντάδες έρχεται τώρα το σμυρνέικο τραγούδι να μπολιάσει με τους σκοπούς του την εγχώρια δισκογραφία, που κάνει τα πρώτα δειλά της βήματα με την ίδρυση των πρώτων παραρτημάτων των ξένων δισκογραφικών εταιρειών στην Ελλάδα. Η Odeon–Parlophone και η Columbia–His Master’s Voice είναι οι δύο μεγάλες ανταγωνίστριες εταιρείες.Η δεκαετία του ’30 φέρνει μαζί της την ανέγερση του εργοστασίου της Columbia, του πρώτου εργοστασίου παραγωγής δίσκων στην Ελλάδα, αλλά και το πειραιώτικο ρεμπέτικο, τη δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά με την αυστηρή λογοκρισία και φυσικά το ραδιόφωνο, έναν ανέλπιστο σύμμαχο για τη νεαρή ακόμα ελληνική δισκογραφία.Η δισκογραφία πρωταγωνιστεί και στο ηρωικό έπος του ’40, με πλήθος δίσκων με πατριωτικά και σατιρικά τραγούδια. Όλα αυτά όμως μέχρι την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα, οπότε και το εργοστάσιο της Columbia κλείνει για να γίνει βάση τεχνικής υποστήριξης κινητήρων αεροσκαφών και αρμάτων μάχης. Η δισκογραφία σιγεί…Στο επεισόδιο μιλούν αλφαβητικά: Στέλιος Γιαννακόπουλος (ηχολήπτης Studio Columbia), Άκης Γκολφίδης (ηχολήπτης), Γλυκερία (τραγουδίστρια), Φοίβος Δεληβοριάς (τραγουδοποιός), Αριστομένης Καλυβιώτης (πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, συλλέκτης, ερευνητής), Γιώργος Κοντογιάννης (δημοσιογράφος), Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος (συλλέκτης, ερευνητής, μουσικός), Μαριώ (τραγουδίστρια), Μάκης Μάτσας (πρόεδρος Δ.Σ. MINOS – EMI), Θανάσης Παπαγεωργίου (σκηνοθέτης, ηθοποιός), Σιδερής Πρίντεζης (ραδιοφωνικός παραγωγός), Μιράντα Τερζοπούλου (εθνολόγος, συγγραφέας), Ελένη Τσαλιγοπούλου (τραγουδίστρια), Γιώργος Τσάμπρας (δημοσιογράφος), Μανώλης Φάμελλος (τραγουδοποιός), Δημήτρης Χαλιώτης (δημοσιογράφος, σεναριογράφος), Γιώργης Χριστοδούλου (τραγουδοποιός)Συντελεστές παραγωγήςΑφήγηση: Χάρις ΑλεξίουΣκηνοθεσία: Μαρία ΣκόκαΣενάριο: Δημήτρης Χαλιώτης, Νίκος ΑκτύπηςΔιεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κατσαΐτης, Στέλιος ΟρφανίδηςΜοντάζ: Ευγενία ΠαπαγεωργίουΜουσική τίτλων: Γιώργος ΜπουσούνηςΣκηνογραφία: Rosa KaracΗχοληψία: Κωνσταντίνος ΠαπαδόπουλοςΓενική επιμέλεια περιεχομένου: Γιώργος ΤσάμπραςΣύμβουλοι περιεχομένου: Σιδερής Πρίντεζης, Αλέξανδρος ΚαραμαλίκηςΑρχισυνταξία: Τασούλα ΕπτακοίληΔημοσιογραφική Επιμέλεια: Κυριακή ΜπεϊόγλουΣύμβουλος παραγωγής: Πασχάλης Μουχταρίδης.Μίξη ήχου: Γιώργος Μπουσούνης, Γιώργος ΓκίνηςΈρευνα αρχείου: Θάνος Κουτσανδρέας, Κωνσταντίνα Ζύκα, Αλέξης ΜωυσίδηςΟργάνωση Παραγωγής: Βασιλική ΠατρούμπαΕκτέλεση Παραγωγής: Ελένη Χ. Αφεντάκη, By The Sea ProductionsΠαραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε.