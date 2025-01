Όμιλος Φίλων ΑστρονομίαςΤο Σάββατο 4 Ιανουαρίου θα παρακολουθήσουμε την σύνοδο Σελήνης – Κρόνου στον βραδινό ουρανό, όπου ο Κρόνος θα βρεθεί σε απόσταση μικρότερη του ενός λεπτού της μοίρας από το σκοτεινό χείλος της Σελήνης για την Θεσσαλονίκη στις 20:15.Λίγο αργότερα, στις 20:22 θα βρεθεί σε απόσταση περίπου 3,5 λεπτών της μοίρας από το σκοτεινό χείλος για την Αθήνα, ενώ πιο νότια, η απόσταση θα είναι ελαφρώς μεγαλύτερη.Η σύνοδος Σελήνης Κρόνου από την ΘεσσαλονίκηΗ σύνοδος Σελήνης Κρόνου από την ΑθήναΟρογραφική απόκρυψη στις ΠρέσπεςΗ Σελήνη θα αποκρύψει τον Κρόνο σε όλη την Ευρώπη, με το νότιο όριο της απόκρυψης να περνάει ελάχιστα από την Ελλάδα και μόνο στην περιοχή των Πρεσπών και στο Λουτράκι Πέλλας.Στις περιοχές αυτές θα είναι ορατή η ορογραφική απόκρυψη (grazing occultation) του Κρόνου από τα όρη που βρίσκονται στο χείλος της Σελήνης. Για έναν παρατηρητή που βρίσκεται κοντά στο βόρειο όριο της ορογραφικής απόκρυψης, ο Κρόνος να εξαφανίζεται και θα επανεμφανίζεται ανάμεσα στα βουνά και τις κοιλάδες της Σελήνης, ενώ κοντά στο νότιο όριο θα τον δει να εξαφανίζεται λιγότερες φορές.Η απόκρυψη στις ΠρέσπεςΟι περιοχές όπου θα είναι ορατή η απόκρυψη του ΚρόνουΑπόκρυψη δορυφόρων ΚρόνουΚαι οι δορυφόροι του Κρόνου, Ρέα, Διώνη και Εγκέλαδος θα αποκρυφτούν σταδιακά από την Σελήνη, ενώ σε μια πολύ στενότερη περιοχή θα συμβεί και ορογραφική απόκρυψη των δορυφόρων, όπως σημειώνεται στον παρακάτω χάρτη.Στην περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης στις 20:13 θα είναι ορατή η ορογραφική απόκρυψη της Ρέας.Οι δορυφόροι και ο Κρόνος θα αποκρυφτούν εντελώς στις περιοχές που βρίσκονται βόρεια των βορείων ορίων των διαδρόμων για κάθε σώμα όπου θα είναι ορατή η ορογραφική απόκρυψη και καθόλου νότια των διαδρόμων, καθώς αποτελούν το νότιο όριο των αποκρύψεων.

