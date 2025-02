ΓΙΑΤΟ ΤΟ GMAIL ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η Google είναι μεγάλος υποστηρικτής των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ασφάλεια των χρηστών, είτε πρόκειται για την εισαγωγή συναρπαστικών νέων λειτουργιών ελέγχου ταυτότητας στο smartphone Android 15, είτε για αυτόματες ενημερώσεις για την επιδιόρθωση ευπαθειών του προγράμματος περιήγησης Chrome.

Όταν τα πράγματα πάνε στραβά, ωστόσο, όπως η αδυναμία ανάκτησης ενός χακαρισμένου λογαριασμού Gmail, τότε οι χρήστες μπορεί να απογοητευτούν δικαιολογημένα. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει σε αρκετούς χρήστες του Gmail, οι οποίοι βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να έχουν δώσει στο Gmail τους αριθμούς τηλεφώνου τους, όπως τους ζήτησε η Google, και στη συνέχεια να διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν η ανάγκη για ασφάλεια είναι μεγαλύτερη. Ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Το Gmail θέλει τον αριθμό τηλεφώνου σας-Αυτό είναι το γιατί και το πώς

Ο λογαριασμός σας στο Google είναι η πύλη για το λογαριασμό σας στο Gmail, παραβιάστε το ένα και αποκτήστε πρόσβαση στο άλλο. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι ο λογαριασμός σας Gmail είναι ένας πραγματικός θησαυρός με πολύτιμες πληροφορίες για κάθε χάκερ ή εγκληματία του κυβερνοχώρου που αποκτά τέτοια πρόσβαση. Γι' αυτό και πρέπει να προστατεύεται όσο το δυνατόν καλύτερα, και αυτό περιλαμβάνει την παράδοση του τηλεφωνικού σας αριθμού στη Google. Ναι, ξέρω ότι υπάρχουν ένα σωρό λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι διστάζουν στην ιδέα αυτή, αλλά το βλέπω καθαρά από την άποψη της ασφάλειας, και υπάρχουν πολύ πιο επιτακτικοί λόγοι για να συμμορφωθείτε παρά να αρνηθείτε, κατά τη δική μου ποτέ ταπεινή γνώμη.

Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στο λογαριασμό σας στο Gmail, πρέπει να κατευθυνθείτε στο λογαριασμό σας στο Google και στη συνέχεια στις ρυθμίσεις προσωπικών πληροφοριών, τις οποίες θα πρέπει να δείτε στις επιλογές του πίνακα πλοήγησης. Από εδώ, αναζητήστε τις πληροφορίες επαφής, και στη συνέχεια είναι η μάλλον προφανής διαδρομή «τηλέφωνο» ακολουθούμενη από «ρύθμιση», προκειμένου να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για σκοπούς ανάκτησης και επαλήθευσης. Η Google συμβουλεύει ότι, για σκοπούς ανάκτησης και επαλήθευσης, θα πρέπει πάντα να επιλέγετε έναν αριθμό τηλεφώνου που είναι σε θέση να λαμβάνει μηνύματα SMS, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από εσάς, καθώς και να χρησιμοποιείται τακτικά και να τον έχετε μαζί σας. Με άλλα λόγια, το κύριο smartphone σας που βρίσκεται πάντα κοντά σας και δεν είναι προσβάσιμο σε άλλους, γεγονός που θα μπορούσε να ανοίξει τη διαδικασία επαλήθευσης σε πιθανό κίνδυνο.

Ένας αριθμός τηλεφώνου ανάκτησης Gmail είναι απαραίτητος, αν αναλογιστείτε ότι οι απόπειρες παραβίασης λογαριασμού γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες με την πάροδο των ετών. Τα πάντα, από επιθέσεις phishing με βάση την τεχνητή νοημοσύνη έως τη χρήση κακόβουλου λογισμικού infostealer, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος της μεθοδολογίας επίθεσης εξαγοράς λογαριασμού. «Η πρόσθετη επιβεβαίωση μέσω τηλεφώνου βοηθά τους spammers να μην κάνουν κατάχρηση των συστημάτων μας», αναφέρεται σε ένα έγγραφο υποστήριξης της Google, εξηγώντας γιατί μερικές φορές ζητάει έναν αριθμό τηλεφώνου επαλήθευσης πριν μπορέσετε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Gmail. Αντικαταστήστε τους spammers με τους hackers με την ησυχία σας, καθώς η προστασία ισχύει και για τους δύο εξίσου.

Η Google δήλωσε ότι αυτός ο αριθμός τηλεφώνου ανάκτησης Gmail μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους, όπως:

Για να σας στείλει έναν κωδικό για να μπείτε στο λογαριασμό σας αν ποτέ κλειδωθείτε.Για να αποκλείσετε κάποιον από τη χρήση του λογαριασμού σας χωρίς την άδειά σαςΓια να σας διευκολύνει να αποδείξετε ότι ένας λογαριασμός είναι δικός σαςΓια να σας ενημερώσουμε εάν υπάρχει ύποπτη δραστηριότητα στο λογαριασμό σας

Ένας εκπρόσωπος της Google μου είχε πει κάποτε πριν από μερικά χρόνια, και παραμένει το ίδιο αληθινό τώρα όσο και τότε, ότι «η προσθήκη ενός αριθμού τηλεφώνου ανάκτησης στο λογαριασμό σας είναι σαν να βάζετε τη ζώνη ασφαλείας όταν οδηγείτε ένα αυτοκίνητο: βελτιώνει δραστικά την ασφάλειά σας όταν το χρησιμοποιείτε».

Αυτός ο αριθμός τηλεφώνου Gmail δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαλήθευση

Ένας χρήστης δημοσίευσε πρόσφατα την απογοήτευσή του με τη διαδικασία επαλήθευσης του λογαριασμού του τηλεφωνικού αριθμού της Google στο subreddit υποστήριξης του Gmail, παραπονούμενος ότι είχε «δοκιμάσει κάθε αριθμό τηλεφώνου που ξέρω» και εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει τον ίδιο αριθμό που δεν χρησιμοποιείται για επαλήθευση. Το πρόβλημα εδώ φαίνεται ότι ήταν ύποπτη δραστηριότητα που εντοπίστηκε με τον εν λόγω λογαριασμό, η οποία ενεργοποίησε τη διαδικασία επαλήθευσης του χρήστη. Αυτό είναι καλό πράγμα, μην κάνετε κανένα λάθος: μέχρι να μην είναι. Οι οδηγίες που κλήθηκε να ακολουθήσει ο χρήστης ουσιαστικά ήθελαν να εισαχθεί ο εν λόγω αριθμός τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένος με τον λογαριασμό για σκοπούς επαλήθευσης, ώστε να αποσταλεί ένας κωδικός με γραπτό μήνυμα. Το αίτημα ξεκίνησε έναν βρόγχο «αυτός ο αριθμός τηλεφώνου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαλήθευση» που οδηγούσε πίσω στο ίδιο αίτημα.

Σύμφωνα με μια σελίδα υποστήριξης της Google, η λύση στο σφάλμα «αυτός ο αριθμός τηλεφώνου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαλήθευση» είναι, ε, να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό αριθμό. «Για να σας προστατεύσουμε από την κατάχρηση», συνεχίζει η ανάρτηση υποστήριξης, »περιορίζουμε τον αριθμό των λογαριασμών που μπορεί να δημιουργήσει κάθε αριθμός τηλεφώνου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντ' αυτού τον αριθμό τηλεφώνου ενός μέλους της οικογένειας ή ενός φίλου. Μπορεί επίσης να βοηθήσει αν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό από διαφορετικό φορέα τηλεφωνίας». Όλα αυτά είναι, κατά την ποτέ ταπεινή μου γνώμη, τόσο χρήσιμα όσο μια τσαγιέρα με σοκολάτα, όταν πρόκειται για φιλική προς τον χρήστη υποστήριξη για ένα ζήτημα ασφαλείας.

Το Gmail εργάζεται σε κάτι που μπορεί να βοηθήσει

Το πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν υπάρχει τηλεφωνικός αριθμός για το Gmail ή την υποστήριξη της Google, φυσικά, για να συζητήσουμε όταν προσπαθούμε να επιλύσουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Το μόνο που έχετε είναι η ηλεκτρονική τεκμηρίωση υποστήριξης και οι διαδικασίες με τις οποίες μπορείτε να εργαστείτε. Εκτός και αν είστε συνδρομητής του Google One επί πληρωμή, και τότε μπορείτε να προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα από την πλευρά της υπηρεσίας Google One Help της Google.

Αν είστε πρόθυμοι να πληρώσετε γι' αυτό, μπορείτε να «απευθυνθείτε στην υποστήριξη Google One για βοήθεια μέσω chat, τηλεφωνικής κλήσης ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου», όπως φαίνεται. Εγώ πληρώνω γι' αυτό, αλλά με τέλη συνδρομής που κυμαίνονται από 1,99 έως 9,99 δολάρια το μήνα, δεν είναι για όλους. Αποκτάτε οφέλη, όπως επιπλέον αποθήκευση δεδομένων και παρακολούθηση του σκοτεινού ιστού, αλλά η βελτιωμένη πρόσβαση στην υποστήριξη πελατών είναι ίσως το μεγαλύτερο από αυτά, κατά τη δική μου ποτέ ταπεινή γνώμη. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η Google δήλωσε ότι «το Google One προσφέρει υποστήριξη για μια ποικιλία ζητημάτων που περιλαμβάνουν τη διαχείριση της ιδιότητας μέλους, τη χρήση των λειτουργιών του Google One και την κατανόηση του αποθηκευτικού σας χώρου», οπότε δεν πρόκειται να είναι μια ασημένια σφαίρα για όλα τα προβλήματα της Google και του Gmail.

Ξεκινάτε τη διαδικασία περιγράφοντας το πρόβλημα όπως θα κάνατε αν ψάχνατε στο Google για βοήθεια, πράγμα που είναι ακριβώς αυτό που κάνετε, στην πραγματικότητα. Κάντε το όσο το δυνατόν πιο συνοπτικό και ακριβές για τα καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης, θα πρέπει να επιλέξετε μια κατηγορία που να περιγράφει καλύτερα τον τύπο του προβλήματος που αντιμετωπίζετε. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, θέματα πρόσβασης σε λογαριασμό ή κωδικοί επαλήθευσης που δεν λειτουργούν.

