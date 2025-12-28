2025-12-28 08:14:19
Η Googleδεν έχει σημαντική αλλαγή που αφορά τους χρήστες του Gmail.
Από τον Ιανουάριο του 2026, η υπηρεσία που θα σταματήσει να λειτουργεί ως email client και webmail για λογαριασμούς τρίτων παρόχων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το Gmail δεν υποστηρίζει πλέον συγκεκριμένες λειτουργίες για τη διαχείριση άλλων λογαριασμών μέσα από την πλατφόρμα.
Οι λειτουργίες που καταργούνται
Η πρώτη αλλαγή αφορά στο Gmailify, δηλαδή τη δυνατότητα σύνδεσης και διαχείρισης λογαριασμών email τρίτων παρόχων, όπως το Outlook, το Yahoo ή τα επαγγελματικά email με τον δικό τους τομέα, μέσα από το Gmail.
Παράλληλα, καταργείται και ο έλεγχος της αλληλογραφίας μέσω POP, που επιτρέπει τη λήψη μηνυμάτων από άλλους λογαριασμούς email στον λογαριασμό του χρήστη Gmail. Ποιους επηρεάζει η αλλαγή
Όσοι μετακινούνται το Gmail ως email client για να διαχειρίζονται επαγγελματικούς ή άλλους λογαριασμούς, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ήδη συνδεδεμένοι λογαριασμοί τρίτων παρόχων θα σταματήσουν να συγχρονίζονται από το 2026. Αντίθετα, οι χρήστες που διαθέτουν αποκλειστικά προσωπικό λογαριασμό Google, όπως π.χ. [email protected], δεν επηρεάζονται από την αλλαγή και δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.
Τι μπορούν να κάνουν οι χρήστες για όσους χρησιμοποιούν το Gmail για τη διαχείριση άλλων λογαριασμών email, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις ώστε να συνεχιστεί η πρόσβαση στα μηνύματα.
1. Επιλογή διαφορετικού email client Μπορείτε να στραφείτε σε εφαρμογές όπως το Outlook (Microsoft) ή το Thunderbird (Mozilla), οι οποίες υποστηρίζουν πλήρως τον συγχρονισμό επαγγελματικών λογαριασμών email.
2. Ρύθμιση μέσω IMAP/SMTP Ακολουθήστε τις διαθέσιμες οδηγίες στο διαδίκτυο για να συνδέσετε τον λογαριασμό σας στον νέο πελάτη και να διατηρήσετε τον συγχρονισμό των μηνυμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες θα μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν και να αποστέλλουν email χωρίς να επηρεάζονται από τις επερχόμενες αλλαγές της Google.
Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ