Η εποχή του αντιγριπικού εμβολιασμού φέρνει στα φαρμακεία μας μεγάλες ποσότητες εμβολίων που πιάνουν σημαντικό χώρο στα ψυγεία μας. Με την εφαρμογή των νέων QR κουπονιών (DataMatrix), η σωστή αποθήκευση γίνεται ακόμα πιο κρίσιμη, καθώς η αλλοίωση της συσκευασίας μπορεί να καταστήσει τους κωδικούς μη αναγνώσιμους, με αποτέλεσμα την αδυναμία αποζημίωσης από το σύστημα υγείας και σημαντική οικονομική ζημιά για το φαρμακείο.Γιατί τα Οικιακά Ψυγεία ΑπαγορεύονταιΠολλοί συνάδελφοι χρησιμοποιούν οικιακά ψυγεία για την αποθήκευση φαρμάκων και εμβολίων. Αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία (GDP Guidelines) και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους:Κίνδυνοι Οικιακών Ψυγείων:- Υπερβολική υγρασία και συμπύκνωσηΤα οικιακά ψυγεία δεν διαθέτουν σύστημα αερόψυκτης κυκλοφορίας. Αυτό προκαλεί σταγονίδια νερού στις συσκευασίες, τα οποία καταστρέφουν την αναγνωσιμότητα των QR/DataMatrix κωδικών.- Θερμοκρασιακές διακυμάνσειςΤο συχνό άνοιγμα της πόρτας δημιουργεί ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας και επιπλέον συμπύκνωση στις εξωτερικές συσκευασίες.Τι Πρέπει να Κάνουμε1. Χρήση Φαρμακευτικού ΨυγείουΤο φαρμακευτικό ψυγείο είναι η μόνη ασφαλής λύση για την αποθήκευση εμβολίων. Βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει:Αερόψυκτη κυκλοφορία (forced-air): Εξασφαλίζει ομοιόμορφη θερμοκρασία και μειώνει την υγρασίαΈλεγχος υγρασίας: Διατήρηση σχετικής υγρασίας 30-60% για αποφυγή συμπύκνωσηςΣύστημα παρακολούθησης: Θερμόμετρα ή ψηφιακοί αισθητήρες με συναγερμό σε περίπτωση απόκλισηςΑυτόματη αφύγρανση: Απομάκρυνση συμπυκνωμένου νερού αυτόματα2. Προστασία των ΣυσκευασιώνΑκόμα και με φαρμακευτικό ψυγείο, χρειάζεται επιπλέον προστασία:Χρήση αδιάβροχων θηκών : Τοποθετήστε τα εμβόλια σε πλαστικές θήκες με καπάκι ή containers για απομόνωση από υγρασία και προστασία των εξωτερικών συσκευασιών.Αποφυγή απευθείας επαφής με τοιχώματα : Τα φιαλίδια πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο του ραφιού, μακριά από ψυχρά σημεία όπου συγκεντρώνεται υγρασία.Επαρκής κυκλοφορία αέρα : Αποφύγετε στοίβαξη—χρησιμοποιήστε ράφια με απόσταση 5-10 cm μεταξύ στρωμάτων.3. Μείωση Όγκου Αποθηκευόμενων ΕμβολίωνΠαραγγελίες Just-in-Time: Προτιμήστε πιο συχνές, μικρότερες παραλαβές για ελαχιστοποίηση συνωστισμού στο ψυγείο.Ξεχωριστό ψυγείο για εμβόλιαΑν ο όγκος είναι μόνιμα μεγάλος, σκεφτείτε επένδυση σε δεύτερο μικρό φαρμακευτικό ψυγείο αποκλειστικά για εμβόλια εποχικού χαρακτήρα.Οργάνωση με σύστημα FIFO (First In, First Out)Εμβόλια με πλησιέστερη λήξη μπροστά, για μείωση χρόνου παραμονής στο ψυγείο.4. Ελαχιστοποίηση Ανοιγμάτων ΠόρταςΠρογραμματισμός εμβολιασμών: Ομαδοποιήστε τους εμβολιασμούς σε συγκεκριμένες ώρες για μείωση ανοιγμάτων και εισόδου θερμού/υγρού αέρα.Χρήση ισοθερμικού κιβωτίου: Μεταφέρετε την ημερήσια ποσότητα σε μικρότερο ψυγείο ή ισοθερμικό κιβώτιο με καταγραφή θερμοκρασίας.5. Καθημερινή ΣυντήρησηΗμερήσιος καθαρισμός: Αφαιρέστε άμεσα την συμπύκνωση από τοιχώματα και ράφια για αποφυγή σταγονιδίων στις συσκευασίες.Συνεχής παρακολούθηση θερμοκρασίας: Χρησιμοποιήστε datalogger με cloud σύνδεση για συνεχή παρακολούθηση και άμεση ειδοποίηση σε απόκλιση.Ετήσια συντήρησηΕλέγχετε τακτικά την πορτα του ψυγείου και τα φίλτρα κυκλοφορίας αέρα.6. Έλεγχος Αναγνωσιμότητας QRΆμεσος έλεγχος κατά την παραλαβή: Σκανάρετε όλα τα QR κατά την παράδοση για επαλήθευση αναγνωσιμότητας πριν την αποθήκευση.Φωτογράφηση κωδικών: Κρατήστε backup φωτογραφίες των QR κωδικών για πιθανή χειροκίνητη ανάλυση σε περίπτωση φθοράς.Ποιοτικός barcode scannerΕπενδύστε σε φαρμακευτικό barcode scanner για αξιόπιστη ανάγνωση ακόμα και σε ελαφρώς φθαρμένες ετικέτες.Τι Κινδυνεύουμε αν δεν ΠροσέξουμεΟικονομική απώλεια: Καταστροφή εμβολίων αξίας χιλιάδων ευρώ λόγω μη αναγνώσιμων QR κουπονιώνΑδυναμία αποζημίωσης: Το σύστημα υγείας δεν αποζημιώνει φάρμακα χωρίς έγκυρο QR κωδικόΝομικά προβλήματα: Πρόστιμα και κυρώσεις από τον ΕΟΦ για μη συμμόρφωση με GDPΑπώλεια φήμης: Αδυναμία παροχής εμβολίων στους ασθενείς λόγω προβλημάτων αποθήκευσηςΗ προστασία των εμβολίων και των QR κουπονιών δεν είναι μόνο υποχρέωση—είναι επένδυση στην ασφάλεια του φαρμακείου μας. Η χρήση φαρμακευτικού ψυγείου, η σωστή οργάνωση και η καθημερινή παρακολούθηση είναι το κλειδί για να αποφύγουμε οικονομικές απώλειες και να προσφέρουμε ασφαλείς υπηρεσίες στους ασθενείς μας.Η φαρμακευτική εταιρεία οφείλει να εξασφαλίσει ότι οι QR/DataMatrix κωδικοί εκτυπώνονται σε πολύ καλή ποιότητα, ώστε να είναι ευδιάκριτοι και ανθεκτικοί στις συνθήκες αποθήκευσης, ειδικά στην υγρασία που επικρατεί στα ψυγεία. Η εκτύπωση πρέπει να είναι άφθαρτη, ώστε οι κωδικοί να παραμένουν αναγνώσιμοι ακόμα και σε περίπτωση μικρής έκθεσης σε υγρασία ή συμπύκνωση, εξασφαλίζοντας έτσι την ορθή λειτουργία του συστήματος επαλήθευσης και αποζημίωσης.Η ποιότητα εκτύπωσης των QR κουπονιών είναι κομβική, γιατί στην περίπτωση αλλοίωσης και μη αναγνωσιμότητας, το φαρμακείο χάνει τη δυνατότητα αποζημίωσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική οικονομική ζημιά. 