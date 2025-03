Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ για τυριά που πωλήθηκαν από το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη.Ο ΕΦΕΤ προχωρά στην ανάκληση τυριών τύπου cheddar, προέλευσης Ιρλανδίας τα οποία μπορεί να είναι επιμολυσμένα με τον παθογόνο μικροοργανισμό Listeria monocytogenes. Πρόκειται για τυριά που πωλήθηκαν στον Σκλαβενίτη και ήδη αποσύρθηκαν από το σούπερ μάρκετ.Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του ΕΦΕΤ τονίζεται πως πρόκειται για τυριά με ονομασίες πώλησης «Cheddar with Garlic & Herbs» και «Old Irish Creamery Cheese Irish Cheddar with Red Wine», σε συσκευασίες των 150g και 1,2kg αντίστοιχα, με ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 01/05/2025.Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν από την επιχείρηση «ΔΑΝΙΗΛ Σ. ΓΚΑΤΕΝΙΟ & ΥΙΟΣ ΜΟΝ. Α.Ε.» στην επιχείρηση «ΕΛΛΗΝ. ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ, η οποία τα έχει ήδη αποσύρει από τα καταστήματά της. Το προϊόν Old Irish Creamery Cheese Irish Cheddar with Red Wine» πωλούνταν επί ζυγίω στον πάγκο πώλησης τυροκομικών προϊόντων.Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.





Λιστερίωση: Τα ύποπτα συμπτώματα

Η λιστερίωση είναι μια σοβαρή τροφιμογενής βακτηριακή λοίμωξη που συνήθως προκαλείται από την κατανάλωση τροφών μολυσμένων με το βακτήριο Listeria monocytogenes (ακατάλληλα επεξεργασμένων αλλαντικών και μη παστεριωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων. Τα συμπτώματα ποικίλλουν από ήπια συμπτώματα γριπώδους συνδρομής ή γαστρεντερίτιδας, μέχρι σοβαρά συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Το βακτήριο είναι υπεύθυνο κυρίως για την εμφάνιση μεμονωμένων κρουσμάτων, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν περιγραφεί αρκετές επιδημίες, που έχουν προκληθεί από κατανάλωση διαφόρων ειδών τροφίμων όπως μαλακά τυριά, σολωμός, κατεψυγμένα λαχανικά.

Πώς διαγιγνώσκεται η λιστερίωση στον άνθρωπο;



Η αρχική διάγνωση της λιστερίωσης γίνεται με βάση τα κλινικά συμπτώματα και την εργαστηριακή ανίχνευση των βακτηρίων σε ένα επίχρισμα από αίμα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ), μηκώνιο νεογνών (ή το έμβρυο σε περιπτώσεις αποβολής), καθώς και από κόπρανα, εμετούς, τροφές (ή ζωοτροφή), σε σημεία δηλαδή όπου μπορεί να αναπτυχθεί το παθογόνο.



Η λιστερίωση, είναι σοβαρή λοίμωξη;

Οι περισσότερες λοιμώξεις από Listeria είναι τόσο ήπιες που μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια τέτοια λοίμωξη μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές απειλητικές για τη ζωή, όπως:

Γενικευμένη λοίμωξη του αίματος. Φλεγμονή των μεμβρανών και του υγρού που περιβάλλουν τον εγκέφαλο (μηνιγγίτιδα).

Αν και σπάνια λοίμωξη για τους ανθρώπους, η Listeria μπορεί εν τούτοις να μολύνει πολλά διαφορετικά σημεία στο σώμα, όπως τον εγκέφαλο, τις μεμβράνες του νωτιαίου μυελού ή την κυκλοφορία του αίματος.

Ποια είναι τα συμπτώματα της λιστερίωσης



Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα συμπτώματα για τις έγκυες και για τα άτομα του υπόλοιπου πληθυσμού. Για τις εγκύους, τα συμπτώματα συνήθως είναι:





Πυρετός. Συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, όπως μυϊκοί πόνοι και κόπωση.

Τα συμπτώματα στις εγκύους είναι συνήθως ήπια και ορισμένες έγκυες γυναίκες δεν έχουν ποτέ συμπτώματα. Ωστόσο, η μόλυνση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συνήθως οδηγεί σε αποβολή, θνησιγένεια, πρόωρο τοκετό ή απειλητική για τη ζωή μόλυνση του νεογνού.

