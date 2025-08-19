themaygeias

Οι Αρχές προχώρησαν στην άμεση ανάκληση λουκάνικων που περιέχουν παθογόνα βακτήρια και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών. Μάλιστα, προειδοποιούν όλους όσους τα έχουν αγοράσει, να μην τα καταναλώσουν, αλλά να τα επιστρέψουν στο σημείο πώλησης τους.Η Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) εξέδωσε επείγουσα ειδοποίηση για την παρουσία παθογόνων βακτηρίων Escherichia coli (STEC/VTEC) σε λουκάνικα κοκτέιλ με την επωνυμία Mini Chorizo από Ισπανία, που πωλούνται σε συσκευασία 300 γραμμαρίων. Η παρτίδα που επηρεάζεται φέρει τον αριθμό 301028525 και ημερομηνία λήξης 26.08.2025. Η ανάκληση αφορά προϊόντα που διανεμήθηκαν σε Αυστρία, Γερμανία, Ουγγαρία και Ισπανία, μέσω της εταιρείας El Gusto Espanol GmbH & CoKG και διανομή από την Transgourmet Österreich.Η AGES (Αυστριακή Αρχή Τροφίμων) συνιστά να μην καταναλωθεί το προϊόν και καλεί τους καταναλωτές να το επιστρέψουν στα σημεία πώλησης, ακόμα και χωρίς απόδειξη, με πλήρη επιστροφή του κόστους αγοράς.Τα λουκάνικα που ανακαλούνταιΗ ειδοποίηση RASFF 2025.6238 χαρακτηρίζεται σοβαρή λόγω της παρουσίας παθογόνων μικροοργανισμών, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Τα πιο συνήθη γαστρεντερικά συμπτώματα περιλαμβάνουν διάρροια, που συχνά είναι αιματηρή, κοιλιακό πόνο, ναυτία και έμετο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μόλυνση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως το αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (HUS), ιδιαίτερα σε παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με μειωμένη άμυνα. Επιπλέον, απρόβλεπτες συνέπειες μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάγκη νοσηλείας λόγω αφυδάτωσης ή νεφρικής ανεπάρκειας.πηγή