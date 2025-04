Στην πτήση με τον πύραυλο New Shepard της Blue Origin, συνολικής διάρκειας 11 λεπτών, συμμετείχαν μεταξύ άλλων η αστέρας της ποπ, Κέιτι Πέρι, καθώς και η δημοσιογράφος και αρραβωνιαστικά του Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ

Εξι γυναίκες, μεταξύ των οποίων η αστέρας της ποπ Κέιτι Πέρι, επέστρεψαν στη Γη μετά την ολοκλήρωση μίας διαστημικής αποστολής «αποκλειστικά για γυναίκες», η οποία πραγματοποιήθηκε με πύραυλο της Blue Origin, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος.

Η πτήση με τον πύραυλο New Shepard, συνολικής διάρκειας 11 λεπτών, διέσχισε τη λεγόμενη γραμμή Κάρμαν, που αποτελεί το διεθνώς αναγνωρισμένο σημείο απ’ όπου ξεκινάει το διάστημα

. Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από το Δυτικό Τέξας.

Εκτός από την Κέιτι Πέρι, στην κάψουλα επέβαιναν η παρουσιάστρια Γκέιλ Κινγκ, η δημοσιογράφος και αρραβωνιαστικά του Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ, καθώς επίσης η επιστήμονας Αΐσα Μπόου, η ακτιβίστρια Αμάντα Νγκουέν και η σκηνοθέτιδα Κέριαν Φλιν.

Σύμφωνα με το BBC, η τελευταία διαστημική αποστολή με αποκλειστικά γυναικείο πλήρωμα είχε πραγματοποιηθεί το 1963 από τη Σοβιετική Ενωση, με μοναδική επιβάτιδα τη Ρωσία κοσμοναύτη Βαλεντίνα Τερέσκοβα.

