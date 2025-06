Η ANITA αιωρείται 40 χιλιόμετρα πάνω από τους πάγους της Ανταρκτικής. Στρέφει τις κεραίες προς τα κάτω και αναζητά νετρίνα του ταυ (ντ) που αλληλεπιδρούν με τον πάγο, παράγοντας ραδιοεκπομπές που στη συνέχεια ανιχνεύει.

Το 2006 και το 2014, η ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna), ένας ανιχνευτής κοσμικών σωματιδίων, εντόπισε μια έκρηξη παράξενων ραδιοσημάτων από τους πάγους της Ανταρκτικής που προς το παρόν δεν μπορούν να εξηγηθούν. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να δείχνουν την ύπαρξη νέων σωματιδίων ή νέων αλληλεπιδράσεων μεταξύ σωματιδίων και κάποιοι άρχισαν να μιλάνε για στοιχεία που δείχνουν την ύπαρξη παράλληλων συμπάντων.

Οι μυστηριώδεις ραδιοπαλμοί καταγράφηκαν περίπου 40 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη

. Η ANITA είναι μια σειρά οργάνων που αιωρούνται πάνω από την Ανταρκτική με αερόστατα. Ο στόχος της είναι η ανίχνευση κοσμικών νετρίνων εξαιρετικά υψηλής ενέργειας και άλλων κοσμικών ακτίνων καθώς εκτοξεύονται από το διάστημα προς τη Γη. Συνήθως λαμβάνει σήματα όταν αυτά αντανακλώνται από τους πάγους της Ανταρκτικής, αλλά αυτοί οι παλμοί ήταν διαφορετικοί, προερχόμενοι κάτω από τον ορίζοντα με έναν προσανατολισμό που δεν μπορεί να εξηγηθεί από την γνωστή σωματιδιακή φυσική. Η περίπτωση τα σήματα να οφείλονται σε νετρίνα ταυ υψηλής ενέργειας που κινούνται προς τα πάνω μέσα από τη Γη, διαψεύδεται από τις παρατηρήσεις του ανιχνευτή νετρίνων IceCube και του Αστεροσκοπείο Pierre Auger στην Αργεντινή.

Θα μπορούσε όμως να υπάρχει κάποιο ελάττωμα στον ανιχνευτή ΑΝΙΤΑ ή στην ερμηνεία των δεδομένων του ανιχνευτή. Αν όχι, με δεδομένο ότι οι πιγκουίνοι δεν ασχολούται με την πυρηνική σύντηξη, τότε θα μπορούσε να είναι σημάδι νέας φυσικής, για παράδειγμα ένα νέο, άγνωστο μέχρι σήμερα σωματίδιο.

● Η έρευνα της ομάδας του ανιχνευτή ΑΝΙΤΑ δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Physical Review Letters.



● Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες: «Mysterious radio pulses detected high above Antarctica may be evidence of an exotic new particle»

Πηγή:https://physicsgg.me/

tinanantsou.blogspot.gr