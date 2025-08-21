themaygeias

Η περιπέτεια της κας Φωτεινής Σαρόγλου έληξε, δίνοντας αίσιο τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η 64χρονη, βρίσκεται πλέον κοντά στα οικεία της πρόσωπα.Συγκεκριμένα, η Φωτεινή Σαρόγλου, 64 ετών, εξαφανίστηκε στην Αθήνα, την 12/08/25.Η υπηρεσία Silver Alert, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της το μεσημέρι της 18/08/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.Η υπηρεσία Silver Alert, την 20/08/2025, έλαβε κλήση για την ανεύρεσή της. Πολίτης, που είχε δει το SILVER ALERT, αναγνώρισε την αναζητούμενη, περιπλανώμενη στην περιοχή των Εξαρχείων. Άμεσα ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και η 64χρονη όντως εντοπίστηκε στο σημείο που είχε υποδειχθεί από την πολίτη. Μετά τις τυπικές διαδικασίες, επέστρεψε σώα σε ασφαλές περιβάλλον.Η υπηρεσία Silver Alert με το εξειδικευμένο προσωπικό, την τεχνογνωσία και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει, βρίσκεται δίπλα σε κάθε άτομο που έχει εξαφανιστεί και στην οικογένειά του.Η υπηρεσία Silver Alert με την βοήθεια των 25 ομάδων διάσωσης, των 28.000 εθελοντών σε όλη τη χώρα, των Εισαγγελικών και Αστυνομικών Αρχών, φορέων και απλών πολιτών έχει κατορθώσει από το 2011 να κινητοποιήσει όλη την ελληνική κοινωνία ώστε να βρεθούν πολλά άτομα τα οποία αναζητούνται.Σημαντικό ρόλο παίζει η δημοσιοποίηση μιας εξαφάνισης από τα Μ.Μ.Ε. και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των πολιτών, γιατί η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθεί κάθε άτομο που βρίσκονται σε κίνδυνο.Η εξαφάνιση ενός ατόμου ανεξαρτήτως ηλικίας, χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.Η υπηρεσία Silver Alert στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει από το 2009 και όπως έχει αποδείξει έμπρακτα διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων.Πελίνα ΘεοδοσίουΥπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας