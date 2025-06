Το καλοκαίρι στο ΜΑΚ TV αγαπάμε το σπίτι και τη διακόσμηση και τα απολαμβάνουμε καθημερινά μέσα από 2 επιτυχημένα reality, που κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 30 Ιουνίου και την Τρίτη 1η Ιουλίου στο ΜΑΚ ΤV.«LOVE IT OR LIST IT»ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 06:00 ΣΤΟ ΜΑΚ TVΤο reality, αμερικανικής και καναδικής παραγωγής, «LOVE IT OR LIST IT», που ασχολείται με τα ακίνητα έρχεται από τη Δευτέρα 30 Ιουνίου και καθημερινά, από Δευτέρα έως Κυριακή στις 06:00 στο ΜΑΚ TV. Σε κάθε επεισόδιο του «Love It or List It» βλέπουμε ένα ζευγάρι ή μία οικογένεια να παρουσιάζει το σπίτι του στη σχεδιάστρια Hilary Farr και στον μεσίτη David Visentin.Από τη μια πλευρά , η Hilary επανασχεδιάζει το ακίνητο, με βάση τις επιθυμίες των ιδιοκτητών και τον προϋπολογισμό τους. Επιβλέπει τις ανακαινίσεις που θα αυξήσουν την αξία του, ενώ παρακολουθούμε τα σκαμπανεβάσματα και τα δράματα που εκτυλίσσονται σε κάθε επεισόδιο, αφού καθώς προκύπτουν προβλήματα, οι εντάσεις κορυφώνονται. Από την άλλη, ο David ασχολείται με τις αγγελίες ακινήτων και ψάχνει το οίκημα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό των ιδιοκτητών προκειμένου να τους πείσει να πουλήσουν το ανακαινισμένο τους σπίτι και να αγοράσουν ένα νέο.Το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς οι ιδιοκτήτες του σπιτιού ζυγίζουν το οικονομικό και συναισθηματικό κόστος της αγοράς ενός νέου σπιτιού ή της παραμονής τους στο ανακαινισμένο. Οι συμβουλές εμπειρογνωμόνων βοηθούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων να αποφασίσουν. Θα αγαπήσουν πάλι το σπίτι τους για να μείνουν ή ήρθε η ώρα να το βγάλουν προς πώληση;«LOVE IT OR LIST IT»_ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 06:00 ΣΤΟ ΜΑΚ TVΡιάλιτι αμερικάνικης & καναδικής παραγωγής 2014 _8ος ΚύκλοςΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: David Visentin, Hilary FarrΠΑΡΑΓΩΓΗ: Maria ArmstrongΗ πρωτότυπη παραγωγή του «Love It Or List It» έγινε από το W Network στις ΗΠΑ και ήταν τόσο επιτυχημένη που και άλλες χώρες δημιουργήσαν την δική τους εκδοχή.«INTERIOR DESIGN MASTERS»ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 07:00 ΣΤΟ ΜΑΚ TVΤο «INTERIOR DESIGN MASTERS» είναι ένα διαγωνιστικό reality που προβάλλεται στο BBC και έρχεται στο ΜΑΚ TV από την Τρίτη 1η Ιουλίου και καθημερινά, από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 07:00.Η εκπομπή φέρνει αντιμέτωπους 10 ερασιτέχνες διακοσμητές εσωτερικών χώρων για μία ευκαιρία να κερδίσουν ένα συμβόλαιο. Κάθε εβδομάδα, τίθεται μία διαφορετική πρόκληση, σχεδιασμένη να δοκιμάζει την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε ποικίλες απαιτήσεις πελατών σε διαφορετικά εμπορικά και οικιστικά περιβάλλοντα. Σε κάθε ένα επεισόδιο της σειράς, οι διαγωνιζόμενοι επανασχεδιάζουν εμπορικούς χώρους, από καταστήματα μέχρι εστιατόρια και κομμωτήρια.Το «INTERIOR DESIGN MASTERS» παρουσιάστηκε από την Fearne Cotton για μία σεζόν το 2019, και στη συνέχεια από το 2021 έως και σήμερα από τον Alan Carr, ενώ κριτής είναι η πρώην αρχισυντάκτρια του Elle Decoration, Michelle Ogundehin. Η τελευταία πλαισιώνεται από ομάδα κριτών που εναλλάσσεται, ανάλογα με την εβδομαδιαία δοκιμασία, όπως η στιλίστρια εσωτερικών χώρων Laurence Llewelyn-Bowen, η εμπειρογνώμονας λιανικής Mary Portas και η σχεδιάστρια σπιτιού Jade Jagger.«INTERIOR DESIGN MASTERS»_ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 07:00 ΣΤΟ ΜΑΚ TVPιάλιτι βρετανικής παραγωγής 2021_ 1ος ΚύκλοςΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Fearne Cotton, Alan CarrΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Diccon RamsayΠΑΡΑΓΩΓΗ: Emma TaylorΠηγή: tvnea.com