2025-12-18 14:10:40

Σε έναν τόμο 1.267 σελίδων συμπυκνώνεται πλέον η ποινική διερεύνηση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Το κλητήριο θέσπισμα, το οποίο έχει ήδη επιδοθεί στους διαδίκους, ανοίγει τον δρόμο για τη μεγάλη δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου 2026 στη Λάρισα και, με βάση τον όγκο της δικογραφίας, αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έναν χρόνο.economico.grΗ

