Ο δίσκος γύρω από το άστρο TWA 7 (όπως καταγράφηκε χρησιμοποιώντας το όργανο SPHERE του Πολύ Μεγάλου Τηλεσκοπίου του ESO), επικαλύπτεται από την εικόνα που καταγράφηκε με το όργανο MIRI του JWST. Μπορούμε να δούμε την κενή περιοχή γύρω από τον TWA 7 B στον δακτύλιο R2 (CC #1). (Image credit: A.-M. Lagrange and al. – Evidence for a sub-Jovian planet in the young TWA7 disk, 2025)

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb κατέγραψε εικόνες ενός εξωπλανήτη πολύ πέρα από το δικό μας ηλιακό σύστημα. Ο πλανήτης αυτός, ο οποίος ονομάστηκε TWA 7b, βρίσκεται σε τροχιά γύρω από ένα άστρο 110 έτη φωτός από τη Γη.

Με μάζα περίπου ίση με αυτή του Κρόνου, ο εξωπλανήτης έχει 10 φορές μικρότερη μάζα από οποιονδήποτε προηγούμενο εξωπλανήτη που έχει παρατηρηθεί άμεσα με τηλεσκόπιο και παρέχει νέες πληροφορίες για ένα πλανητικό σύστημα που βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο.

Η καθηγήτρια, Αν-Μαρί Λαγκράν, αστροφυσικός στο Αστεροσκοπείο του Παρισιού και επικεφαλής των παρατηρήσεων του τηλεσκοπίου, δήλωσε: «εδώ εξετάζουμε ένα σύστημα ηλικίας περίπου 6 εκατομμυρίων ετών, οπότε γινόμαστε πραγματικά μάρτυρες της νεότητας ενός πλανητικού συστήματος».

Από την ανακάλυψη του πρώτου εξωπλανήτη το 1992, έχουν ανακαλυφθεί σχεδόν 6.000 ακόμη, αλλά σχεδόν όλοι έχουν εντοπιστεί με έμμεσες μεθόδους, όπως η διακύμανση της λαμπρότητας των άστρων γύρω από τα οποία περιφέρονται.

Η άμεση απεικόνιση των εξωπλανητών παραμένει μια τεράστια πρόκληση καθώς, ως ετερόφωτοι, είναι πολύ λιγότερο φωτεινοί από το άστρο που τους φιλοξενεί και από τη Γη φαίνονται να βρίσκονται πολύ κοντά στο άστρο τους. Για να το ξεπεράσουν αυτό, η Λαγκράν και οι συνεργάτες της ανέπτυξαν ένα τηλεσκοπικό εξάρτημα σχεδιασμένο για να αναπαράγει το φαινόμενο μιας έκλειψης, καλύπτοντας το άστρο ώστε να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός των γύρω αντικειμένων που διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητα.

πηγές: https://www.kathimerini.gr/life/science/563681836/james-webb-to-gkro-plan-enos-mikroy-exoplaniti/ – https://www.space.com/astronomy/exoplanets/the-james-webb-space-telescope-has-discovered-its-1st-exoplanet-and-snapped-its-picture-image

