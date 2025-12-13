tinanantsou.blogspot.gr

7 χρόνια πριν ξεκίνησα να προετοιμάζω το Massive Open Online Course "Επιστήμη για όλους. Σειρά πειραματων για παιδιά με απλά υλικά" (Πανεπιστήμιο Αθηνών - University of Athens- Perimeter Institute for Theoretical Physics, Canada) στο Mathesis at Crete University Press των Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Όλα άρχισαν με μια πολύωρη, εις βάθος συζήτηση με τον δάσκαλο Στέφανο Τραχανά, που κράτησε επτά ολόκληρες ώρες. Ακολούθησε επίδειξη όλων των πειραμάτων στον Στέφανο, σχεδιασμός και λεπτομερής οργάνωση του υλικού—κείμενα, φωτογραφίες, υλικά, επεξηγήσεις—μια διαδικασία που διήρκεσε μήνες.Το πρώτο δοκιμαστικό γύρισμα έγινε στις ΠΕΚ στην Πλάκα οπου και οι φωτογραφίες που βλέπετε, ώστε να μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν τα βίντεο και το μάθημα. Το Πάσχα του 2019 περάσαμε μία εβδομάδα στην Κρήτη με ασταμάτητα γυρίσματα από τις 10 το πρωί έως καποιες φορες τις 10 το βράδυ, συχνά χωρίς καμία παύση, μαζί με την εκπληκτική ομάδα του Mathesis και την αδιάκοπη επίβλεψη του Στέφανου Τραχανά. Τα βράδια παρακολουθούσε τα βίντεο και έκανε απιθανα σχόλια, παρατηρήσεις ή προτεινόμενες αλλαγές. Τα ήθελε ολα τέλεια. Αυτή ήταν και η καλύτερη ώρα, να ακούς τα σχόλια Τραχανά και τι στον κόσμο. Μονον για αυτο αξιζε ολος ο τεράστιος κόπος από όλους μας.Ακολούθησαν ακόμη δέκα ημέρες εντατικών γυρισμάτων το καλοκαίρι- ήρθε για γυρίσματα στην Κρήτη και η φυσικός Olga Michalopoulos από το Perimeter Institute με την μεγάλη υποστήριξη Perimeter's executive director Greg Dick και συνεχιστηκε με μια καλοκαιρινή εντατική, πολυεπίπεδη προετοιμασία των ερωτήσεων, των τεστ και των διαγωνισμάτων του MOOC μέχρι το άνοιγμα του μαθήματος το φθινόπωρο του 2019. Όταν το μάθημα ανέβηκε στην πλατφόρμα Open edX (Harvard -MIT platform) ήμουν καθημερινά παρούσα, απαντώντας προσωπικά στα νυχτερινά ερωτήματα φοιτητών στα φόρουμ. Και ήταν δεκάδες τα ερωτήματα και τα σχόλια.Στο MOOC γράφτηκαν πάνω από 11.000 φοιτητές όλων των ηλικιων και γνωστικών επιπέδων (από μαθητές, φοιτητες, εκπαιδευτικοί έως καθηγητές Πανεπιστημίου), ενώ έφτασε σε εκατοντάδες σχολεία, Πανεπιστήμια και σπίτια σε όλη τη χώρα αλλά και εκτός Ελλάδος. Από το υλικό του MOOC προέκυψαν πάνω από έξι επιστημονικές δημοσιεύσεις Elsevier Scopus στα κορυφαία IEEE Xplore και Springer Nature. Η τελευταια επιστημονική εργασία θα δημοσιευθει το 2026 από το Springer Nature σε συνεργασία με το Sapienza Università di Roma. Το MOOC παρουσιάστηκε σε κορυφαία παγκόσμια επιστημονικά συνέδρια όπως το IEEE Educon Conference και το ICL Conference.https://www.scopus.com/authid/detail.uri Νιωθω βαθιά ευγνωμοσύνη για όλο αυτό το έργο και για τη μεγάλη εμπιστοσύνη και στήριξη που έλαβα από τις ΠΕΚ. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη και τιμή για την συνεργασία μου με τον Στέφανο Τραχανά και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.Τα καλύτερα είναι μπροστά μας και έρχονται σύντομα.Ευχαριστώ θερμά το Bodossaki Foundation - Ίδρυμα Μποδοσάκη για την χορηγία του μαθήματος και το Stavros Niarchos Foundation για την υποστήριξη του Mathesis at Crete University Press. Χωρίς την υποστήριξή τους το έργο δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.