2026-01-09 20:37:33
Φωτογραφία για Ταξιδεύοντας μέσα από εντυπωσιακές κοσμικές εικόνες με το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb

 



Με την ευκαιρία της επετείου εκτόξευσης του Διαστημικού Τηλεσκοπίου James Webb της NASA/ESA/CSA, η ESA παρουσιάζει μια μοναδική συλλογή από κοντινά καρέ εντυπωσιακών κοσμικών εικόνων.

Ξεκινήστε λοιπόν ένα ξεχωριστό ταξίδι: σαν να βρίσκεστε μέσα σε ένα εικονικό διαστημόπλοιο, αυτό το βίντεο θα σας οδηγήσει μέσα από διαστρικές βουτιές στον πλούσιο κόσμο του Σύμπαντος. Θα επισκεφθούμε πολύχρωμες νεφελώδεις περιοχές και δυναμικά φυτώρια άστρων στον δικό μας γαλαξία. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε ακόμα πιο μακριά, ταξιδεύοντας στα πιο απομακρυσμένα άκρα του κοσμου και θα θαυμάσουμε αλληλεπιδρώντες γαλαξίες και τεράστια σμήνη γαλαξιών.

Το Webb, το μεγαλύτερο διαστημικό τηλεσκόπιο που κατασκευάστηκε ποτέ, εκτοξεύθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων το 2021, με πύραυλο Ariane 5 από το Διαστημικό Κέντρο της Ευρώπης στη Γαλλική Γουιάνα. Πραγματοποίησε τις πρώτες επιστημονικές του παρατηρήσεις τον Ιούλιο του 2022. Από τότε, το πανίσχυρο τηλεσκόπιο εξερευνά αδιάκοπα το Σύμπαν, από τη γειτονιά του Ηλιακού Συστήματος έως τους πιο μακρινούς γαλαξίες.
tinanantsou.blogspot.gr
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα λόγω αστοχίας υποδομής.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα λόγω αστοχίας υποδομής.
Αυτό είναι το πρόσωπο που αποχωρεί από τον ΑΝΤ1
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτό είναι το πρόσωπο που αποχωρεί από τον ΑΝΤ1
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Καθαγιασμός των υδάτων στο παρεκκλήσιο του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Εικόνες και βίντεο.
Καθαγιασμός των υδάτων στο παρεκκλήσιο του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Εικόνες και βίντεο.
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» ταξιδεύουν στην Κίνα,
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» ταξιδεύουν στην Κίνα,
Ανθή Βούλγαρη: Ψεύτικες εικόνες με το παιδί της μέσω AI - Θα κινηθώ νομικά
Ανθή Βούλγαρη: Ψεύτικες εικόνες με το παιδί της μέσω AI - Θα κινηθώ νομικά
Μπαμπά, σ ’αγαπώ: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα της νέας οικογενειακής σειράς του Alpha!
Μπαμπά, σ ’αγαπώ: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα της νέας οικογενειακής σειράς του Alpha!
Ο νυχτερινός ουρανός του Δεκεμβρίου, χωρίς τηλεσκόπιο
Ο νυχτερινός ουρανός του Δεκεμβρίου, χωρίς τηλεσκόπιο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αντώνης Ρέμος: Ακυρώνει τις εμφανίσεις του - Τι συμβαίνει;
Αντώνης Ρέμος: Ακυρώνει τις εμφανίσεις του - Τι συμβαίνει;
Την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου συνεχίζεται η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού του δυστυχήματος των Τεμπών.
Την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου συνεχίζεται η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού του δυστυχήματος των Τεμπών.
Γ. Σπύρου:
Γ. Σπύρου: "Ένα μαύρο κουφάρι στην είσοδο της πόλης μας οι αποθήκες του ΟΣΕ"
«EurovisionGR» έρχεται 10/1 στην ΕΡΤ1
«EurovisionGR» έρχεται 10/1 στην ΕΡΤ1
Μεγάλοι Βρετανικοί Σιδηρόδρομοι: Επιτέλους Μεταρρύθμιση ή Αβεβαιότητα εκ Προμελέτης;
Μεγάλοι Βρετανικοί Σιδηρόδρομοι: Επιτέλους Μεταρρύθμιση ή Αβεβαιότητα εκ Προμελέτης;