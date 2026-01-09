tinanantsou.blogspot.gr

Με την ευκαιρία της επετείου εκτόξευσης του Διαστημικού Τηλεσκοπίου James Webb της NASA/ESA/CSA, η ESA παρουσιάζει μια μοναδική συλλογή από κοντινά καρέ εντυπωσιακών κοσμικών εικόνων.Ξεκινήστε λοιπόν ένα ξεχωριστό ταξίδι: σαν να βρίσκεστε μέσα σε ένα εικονικό διαστημόπλοιο, αυτό το βίντεο θα σας οδηγήσει μέσα από διαστρικές βουτιές στον πλούσιο κόσμο του Σύμπαντος. Θα επισκεφθούμε πολύχρωμες νεφελώδεις περιοχές και δυναμικά φυτώρια άστρων στον δικό μας γαλαξία. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε ακόμα πιο μακριά, ταξιδεύοντας στα πιο απομακρυσμένα άκρα του κοσμου και θα θαυμάσουμε αλληλεπιδρώντες γαλαξίες και τεράστια σμήνη γαλαξιών.Το Webb, το μεγαλύτερο διαστημικό τηλεσκόπιο που κατασκευάστηκε ποτέ, εκτοξεύθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων το 2021, με πύραυλο Ariane 5 από το Διαστημικό Κέντρο της Ευρώπης στη Γαλλική Γουιάνα. Πραγματοποίησε τις πρώτες επιστημονικές του παρατηρήσεις τον Ιούλιο του 2022. Από τότε, το πανίσχυρο τηλεσκόπιο εξερευνά αδιάκοπα το Σύμπαν, από τη γειτονιά του Ηλιακού Συστήματος έως τους πιο μακρινούς γαλαξίες.