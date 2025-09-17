2025-09-17 06:43:07
Φωτογραφία για Σουφλί: Παραλίγο τραγωδία σε σιδηροδρομική διάβαση – Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης
Παραλίγο τραγωδία στο Σουφλί, στην σιδηροδρομική διάβαση μέσα στην πόλη που βρίσκεται μεταξύ κέντρου και Δημοτικού σταδίου, αφού πολίτης με προβλήματα όρασης κινδύνεψε σοβαρά να τον πατήσει τρένο.evros-news.grΤι ακριβώς συνέβη; Σύμφωνα με όσα είπε ο δημοτικός σύμβουλος Σταμάτης Τσακίρης που διατηρεί πρακτορείο του ΟΠΑΠ εκεί δίπλα και μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό MAXIMUM fm, το περιστατικό sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συναυλία στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης στις 27 Σεπτεμβρίου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συναυλία στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης στις 27 Σεπτεμβρίου
Μετρό Γραμμή 4: Πέντε χρόνια θα διαρκέσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καισαριανή
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μετρό Γραμμή 4: Πέντε χρόνια θα διαρκέσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καισαριανή
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train : Ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος όγω φωτιάς
Hellenic Train : Ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος όγω φωτιάς
Με απόφαση Κυρανάκη αναστέλλεται η άδεια για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Νέας Καρβάλης - Τοξότες
Με απόφαση Κυρανάκη αναστέλλεται η άδεια για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Νέας Καρβάλης - Τοξότες
Η Σερβία απαγγέλλει κατηγορίες σε πρώην υπουργό και 12 ακόμη άτομα για την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ
Η Σερβία απαγγέλλει κατηγορίες σε πρώην υπουργό και 12 ακόμη άτομα για την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ
Σειρά ατυχημάτων στη Γερμανία παρέλυσαν την σιδηροδρομική κυκλοφορία μέχρι τη Δευτέρα
Σειρά ατυχημάτων στη Γερμανία παρέλυσαν την σιδηροδρομική κυκλοφορία μέχρι τη Δευτέρα
Λάρισα: Τη Δευτέρα η συνέχεια της δίκης για το θανατηφόρο τροχαίο στην ισόπεδη διάβαση της οδού Κάρλας
Λάρισα: Τη Δευτέρα η συνέχεια της δίκης για το θανατηφόρο τροχαίο στην ισόπεδη διάβαση της οδού Κάρλας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τρένο μετατράπηκε σε σιδηροδρομικό μουσείο για την 200ή επέτειο.
Τρένο μετατράπηκε σε σιδηροδρομικό μουσείο για την 200ή επέτειο.
Hellenic Train : Ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος όγω φωτιάς
Hellenic Train : Ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος όγω φωτιάς
Κωνσταντίνου και Ελένης: Δεν σταματά τελικά η προβολή του απο τον ΑΝΤ1
Κωνσταντίνου και Ελένης: Δεν σταματά τελικά η προβολή του απο τον ΑΝΤ1
Με απόφαση Κυρανάκη αναστέλλεται η άδεια για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Νέας Καρβάλης - Τοξότες
Με απόφαση Κυρανάκη αναστέλλεται η άδεια για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Νέας Καρβάλης - Τοξότες
Μήλα και αχλάδια, οι σιωπηλοί καρποί της ωριμότητας!
Μήλα και αχλάδια, οι σιωπηλοί καρποί της ωριμότητας!